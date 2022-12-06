6 Aralık 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 6 Aralık 2022 tarihinde ailevi bir konu ile ilgilenebilir ya da sosyal bir aktiviteye katılım gösterebilir. Yeni günde sosyalleşecek olan burç sahipleri bunun avantajını da daha sonraki zamanlarda görecektir. İletişim boşluklarını kapatmaya çalışan koç burçları yapılması gereken detayların farkında olursa başarıya ulaşır. Bunun yanı sıra sorumluluğu devretmek için de iyi bir zaman dilimi elde edecek olan burç sahipleri hareketli bir gün geçirecektir.

Boğa burcu 6 Aralık 2022 tarihinde sakin olmayı öğrenmeli ve önemli bir konu hakkında konuşmadan önce organize olmaları gerektiğini fark etmelidir. Bu durum boğa burçları için romantizm söz konusu olduğunda gerilmelere sebep olmaktadır.

İkizler burcu 6 Aralık 2022 tarihinde yılın doruk noktasında romantizm ve aşk konusunda ulaşacak ve hayallerinin nihayet gerçekleştiğini görecek. Diğer taraftan bazı ikizler burçları içinde çabaların başarısızlık ile sonuçlandığını görme zamanı gelmiş olacaktır. Bu durum yeni yıl gelmeden önce kartları nasıl oynadığınıza bağlı olarak değişecek. Onlar için tavsiye edilen durum direksiyonun kendilerinde olduğunu bilmeli ve buna göre nereye gideceklerini dikkatli bir şekilde belirlemeleri olacaktır.

Yengeç burcu 6 Aralık 2022 tarihinde duyguları ile gündemde yer alacak ve kendilerini eski zamanlara göre daha iyi ve daha sağlam hissedecektir. Duygularını, romantizm ve aşk söz konusu olduğu zaman istedikleri şekilde ifade etmekte zorluk yaşayan yengeç burçları çok fazla düşüncelerinin bulunması sebebiyle onları nasıl sıralayacağını bilmekte zorlanabilir.

Aslan burcu 6 Aralık 2022 tarihinde romantizm ve aşk konularının kendileri için iyi gittiğini görebilir. Ancak onlar için tavsiye edilen durum salı gününde aşırıya kaçmamaya dikkat etmeleri olacaktır. Romantizm fantezisine ayrıntılarla ilgilenilemeyecek kadar kapılmamaya dikkat etmeleri gereken yakın çevresinden de destek görebilir.

Başak burcu 6 Aralık 2022 tarihinde yeni bir işe başlamak isteyebilir ve bunun için çeşitli adımlar atabilir. Ancak başak burçları için salı gününde tavsiye edilen en önemli durum bu yeni işe adım atmadan önce hali hazırda var olan durumları kontrol etmeleri ve buna göre bir çalışma ve plan yapmaları olacaktır.

Terazi burcu 6 Aralık 2022 tarihinde valizlerini toplamış bir şekilde biletlerinin ellerinde olduğunu hissedebilir fakat yola çıkmakta zorlanabilir. Bu durumda seyahat konusunda terazi burçlarının hesaba katmadıkları detaylar vardır. İnsanlar burç sahiplerine sorular sormaktadır fakat terazi burçları ise tüm cevaplara sahip değildir. Onların unutmaması gereken konu hayatlarında ilerlemeleri ve cevapların onları bulacağıdır.

Akrep burcu 6 Aralık 2022 tarihinde hayatlarında ve işlerinde dikkatli davranacak ve planlı adımlar atacaktır. Yeni günde diğer insanlar akrep burçlarından uzaklaşmaya çalışabilir ve akrep burçları bu durumun sebebini anlamak isteyebilir.

Yay burcu 6 Aralık 2022 tarihinde zihinlerini çok hızlı çalıştığını hissedecek ve düşüncelerini takip etmekte zorlanacaktır.

Oğlak burcu 6 Aralık 2022 tarihinde sosyal ortamlarda karşı karşıya geldikleri insanlar ile ilişki kurmakta zorlanabilir ve aynı konuşmaları sıklıkla duymaları sebebiyle sıkılabilir.