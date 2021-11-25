6 Adet Banka Sabah Yaptığı Açıklamada, İlk Başvuru Yapan Kişilere 50.000 TL Şartsız Ödeyeceğini Duyurdu, İlk Taksit Yok

6 bankadan 50000 TL bireysel kredi kampanyası başladı. 6 banka, yeni yaptıkları kredi kampanyalarını duyurdu. 50000 TL'ye kadar bireysel ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız vereceğimiz bu 6 banka üzerinden kredilerinizi hemen alabilirsiniz. Özellikle acil ihtiyaçlarınız olduğu zaman kredi kullanmak istiyorsanız bu bankalardan şartlara uygun olmanız durumunda, isterseniz, şubelerden isterseniz de şubelere gitmeden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Şimdi sizlere 50000 TL bireysel kredi veren 6 banka hakkında bilgiler vereceğiz.

Ziraat Bankası 50.000 TL Kredi

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak kişiler banka şubelerine gidebilir, banka, resmi internet sitesine girebilir veya bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak, 50000 TL için kredi başvurusunda bulunabilirler. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka, sizleri değerlendirmeye alır ve bu değerlendirme sonrasında kredi sonucunu hemen sizlere söyler, Ziraat Bankası, 36 ay vadeye kadar düşük faizli kredi vermektedir. Sizlerde başvurunuzu bu banka üzerinden yaparak, 50000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz.

ING Bank 50.000 TL Kredi

Kredi notuna göre, faiz oranlarıyla kredi almak istiyorsanız, ING Bank üzerinden 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurunuzu bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formuna giderek başvurunuzu tamamlayabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yaptıktan 5 dakika içerisinde sizlere hemen sonuç belli olur. Kredi onay alırsanız, en yakın banka şubesinden kredinizi kullanabilirsiniz. Bankanın müşterisi olan kişiler ise ING mobil uygulaması üzerinden kredilerini online olarak alabilmektedir.

HSBC Bank 50.000 TL Kredi

HSBC Bank 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu için banka şubelerinden kimliğiniz ve gelir belgenizi vererek, kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bu bankada düşük faiz oranları ile yeni kredi kampanyası başlatmıştır. 36 ay vadeye kadar alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka, dilerseniz kredi kartı ve kredi borçlarınızı kapatan, borç transferi kredisi de vermektedir.

Garanti Bankası 50.000 TL Kredi

Garanti Bankası üzerinden 50000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notu 1100 ve üzerinde olması, sigorta durumunun 3 ay ve üzerinde olması durumunda en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte başvuru yapabilmektedirler. Krediler en fazla 36 ay vadeye kadar verilmektedir.

Denizbank 50.000 TL Kredi

Denizbank SMS ile kredi başvurusu yapabilir, onaylanan 50.000 TL krediyi hemen hesabınıza atabilirsiniz. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu için Kredim TC Kimlik yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderebilirsiniz. Denizbank, kredi başvurusunda bulunduğunuda, onaylı krediyi şubelerden kullanabilirsiniz. Denizbank mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapılıyor.

Akbank 50.000 TL Kredi

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, 50000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorlarsa en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte giderek kredi başvurusunda bulunabilirler. Banka şubesi üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda değerlendirilmeye şube yetkisinde yapılacak ve sizlere hemen sonuç söylenecektir. Akbank 50000 TL kredi başvurusu için banka ayrıca SMS Kredi Servisiyle de işlem yapmaktadır. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 4425 numarasına gönderin. 5 dakika da ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz.