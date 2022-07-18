6-8-4-2-0 TC Kimlik Son Numarası Olan Kişilere, 80.000 TL Ödeme Veriliyor, Bu Sabah Başlayan Kampanya Takdir Topladı

Tc Kimlik numaranız üzerinden 80000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 24 ay vadeli kredi kullanmanız mümkün olmaktadır.

Tc Kimlik numaranız üzerinden başlatılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 80.000 TL kadar ödeme almak istiyorsa, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasını hızlı bir şekilde katılabiliyor.

Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, sizlerde başvurunuz. 5 dakika içerisinde yapabilecek ve onaylanan kredi tutarını, aynı gün içinde hesaplarınızda görebileceksiniz.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kredi kampanyası sadece bireysel olan müşteriler için yapılmaktadır.

Tc Kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaptıktan sonra kredinizi hızlı bir şekilde alabilecek ve 3 ay ertelemeli kredinizi hızlı bir şekilde hesabınıza, bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden yatıra bileceksiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde kredi sonucu verecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri de SMS ile hemen gönderecektir.

Bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan Kredi Başvurusu Formunu doldurabilir veya cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, bankanın kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık giderinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin.

Bu şekilde Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak ve 24 ay vadeye kadar kredi imkanından faydalanarak 80000 TL'ye kadar kredi kullanabileceksiniz.

DENİZBANK

Sms ile başvuru yapabileceğiniz bir diğer banka Denizbank olmaktadır. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik, NUMARANIZI yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hemen sonuç verecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgiler SMS ile sizlere gönderecektir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamada, banka kredi puanı 1400 üzerinde olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi alabilmektedir.