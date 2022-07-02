5500 TL Maaş Alan Kişilere, 100.000 TL Nakit Verilecek! Son dakika...

5500 TL'ye kadar maaş alan vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılmaktadır. Devlet destekli olarak verilecek kredilerde kredi şartları uygun olan vatandaşların 36 ay vadeli 50000 TL kadar, 50000 TL ile 100000 TL arasında ise 24 ay vadeli olarak kredi alabileceğini söylemek istiyoruz. Son yapılan asgari ücret zammıyla birlikte en düşük asgari ücretli 5500 TL olduğu ve bu nakit imkanından faydalanmak isteyen kişilere de fırsat doğdu.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, banka kredi puanınıza göre, işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve nakit onay alabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, Temmuz ayı içerisinde yapmış oldukları kredi kampanyasıyla birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde 24 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verirken, bu krediler içerisinde borç kapatma kredisi imkanı da sağlayacağını açıkladı.

Başvurular nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi sonucu oluşturabilmeleri için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu ve onayını vereceğini duyurdu. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir veya internet bankacılığına girerek buralardan da, işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 5500 TL sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda vatandaşlardan son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerine yatıyor olmasını istemektedir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek banka şubeleri haricinde de kredinizi kullanmak istiyorsanız, internet bankacılığını kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler, güncel faiz oranlarına, bankaların resmi internet siteleri üzerinden veya müşteri hizmetleri numaralarını arayarak öğrenebilirler.