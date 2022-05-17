55 Yaşını Doldurmuş Emeklilere Kimliğiyle Başvurduğunda Hesaplarına 55000 TL Nakit Yollanacak!

55 yaşını doldurmuş olan emekliler için yapılacak olan ihtiyaç kredisi kampanyalarında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılacaktır. 55 yaşını doldurmuş olan emekliler için başlatılacak olan bu kampanyada, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli kredisi imkanı sağlanmaktadır. 50000 TL'ye kadar alacağınız bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, 55000 TL kredi kullanacak olan kişiler sadece 24 ay vadeli olarak kredi kampanyasından faydalanabilir.

Ptt, Emekli Kredisi Kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar PTT, Emekli Kredisi kullanabiliyorlar. Ptt, emekli kredisi kullanacak olan kişilerin 55 yaş üzerinde olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, hemen işlemlerini yapabileceğini söyleyebiliriz. Ptt, emekli maaşı üzerinden alacağınız kredilerde vatandaşlara hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi imkanı sunulmaktadır. Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına gönderin.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, Emekli Kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Emekli olan vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların arasında olan kamu bankaların yapmış oldukları emekli kampanyaları ile birlikte adından söz ettirmeye devam ediyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini yaparak, kredi kullanabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli kredisi alacak olan vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Banka üzerinden alacağınız mobil uygulama şifresiyle birlikte internet bankacılığını kullanarak 7 gün 24 saat, hem bankacılık işlemlerinizi, hemde kredi işlemlerinizi takip edebilir başvurularınızı ve ödemelerinizi mobil uygulamalar üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz. 55 yaşın üzerinde olan vatandaşlara düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan kamu bankaları, ayrıca, en yakın banka şubelerine gelen vatandaşlara da kredi imkanı sunmaktadır. Sizlerde hızlı bir şekilde başvurularınızı gerçekleştirerek, kamu bankaları üzerinden emekli kredisi kullanabilirsiniz.