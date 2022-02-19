55 yaş üzerinde emekliye 50.000 TL nakit kampanyası başladı

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen emekli kesim bankaların ihtiyaç kredisi başvurularına ve bankaların yapmış olduğu emekli kampanyalarına göz atmaktadır. Emekli vatandaşlar için kampanya yapan Şekerbank kendi bankası'ndan emekli maaşı alan veya emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara 50.000 TL 36 ay vadeli gelir belgesiz olarak Kredi vereceğini açıkladı. Sadece emekli olan vatandaşların düşük faiz oranları ile kullanabilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler anında nakit kredi imkanından faydalanabilir. Sizlerde emekli maaşı alıyorsanız ve emekli maaşı üzerinden gelir belgesiz kredi kullanmak istiyorsanız sizlere Şekerbank hızlı bir şekilde Kredi imkanı sunacaktır.

Şekerbank 50.000 TL emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Şekerbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar emekli kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu kredi için banka şubelerinden işlem yapabilir. Şekerbank emekli kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşların 36 ay vadeli olarak bu kredilerin ödeme tablosu oluşturabileceğini söylemek istiyoruz. Emekli vatandaşların tek şartı Şekerbank üzerinden emekli maaşı almasını kabul etmeleri olmaktadır. Eğer diğer bankalara kredi ve kredi kartı ödemeleriniz var ise banka sizleri borç kapatma kredisi imkanı tanıyarak da 200 bin TL'ye kadar transfer kredisi imkanından faydalanmanızı olanak sağlamaktadır. Şekerbank ın resmi internet sitesine girerek güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilir bankanın yapmış olduğu bu Kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Emekli maaşınızı şeker banka taşıdıktan sonra sadece kredi değil kredi kartı ve nakit avans limitleri içinde başvuru yapabilir ayrıca emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız durumunda 750 TL ile 1500 TL arasında emekli promosyonu da alabilirsiniz.