Emeklilik, çalışan herkesin en büyük hayallerinden biri olarak karşımıza çıkar. Mevzuattaki belirli şartlara uygun olarak, prim, sigortalılık süresi ve yaş şartını yerine getiren çalışanlar emekli maaşı alma hakkını elde ederler. Ancak bazı durumlarda kişilere erken emeklilik hakkı da tanınabilmektedir. Hem kadınlar hem de erkekler için ayrı ayrı belirlenmiş şartlar bulunur ve bu şartları sağlayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2 ila 6 yıl arasında değişen sürelerde erken emeklilik hakkı kazanabilirler.

Özellikle 50-51-52 yaşlarındaki kişiler için emeklilik artık hayal değildir. Sigorta giriş tarihi, prim ve yaş şartını tamamlayan herkes, emekli maaşı bağlanması için başvuruda bulunabilir. SGK, bazı durumlarda kişilere erken emeklilik imkanı sunar. Kadınlar ve erkekler arasında bu durum farklılık gösterir ve mevzuatta belirtilen şartlara uygun olanlar erken emeklilik hakkından yararlanabilirler. Örneğin, kadınlar her doğum yaptıkları çocuk için 2 yıl erken emeklilik hakkına sahipken, erkekler askerlik vazifesini borçlanarak maaş alma hakkına direkt olarak sahip olabilirler.

Kadınlar için doğum ve çocuk bakımı nedeniyle kaybettikleri süreler için SGK tarafından önemli bir şans tanınır ve her bir çocuk için kadına 2 yıl hakkı sağlanır. Bu süreleri borçlanarak kadınlar daha erken tarihlerde emekli olarak maaş almaya başlayabilirler. Aynı şekilde, askerlik vazifesini yerine getiren erkekler de borçlanma yoluyla daha önceki zamanlarda emeklilik maaşlarına kavuşabilirler.

Bazı durum ve şartlarda kişiler, bir günlük sigorta bile olsa neredeyse emekliliği bir yıla kadar öne çekebilirler. Bu nedenle, emeklilik planlamasında doğru ve zamanında kararlar almak, emeklilik maaşının ne zaman alınacağını etkileyebilir.

Erken emeklilik hakkı, kişilere mali ve sosyal açıdan önemli avantajlar sağlayabilir. Ancak, her emeklilik planlamasında olduğu gibi, erken emeklilik için de mevzuatı ve şartları dikkatlice incelemek, doğru bilgilere sahip olmak ve uzmanlardan yardım almak önemlidir. Bu şekilde, çalışanlar daha sağlıklı ve bilinçli kararlar alarak emeklilik dönemlerini daha huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirebilirler.