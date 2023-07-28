Devlet tarafından düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, dar gelirli aileler için önemli bir destek sağlamaktadır. Evde yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar, belirli koşulları sağlamaları halinde karşılıksız bir şekilde maddi destek almaktadır. Bu destekler, maaş kapsamında her ay düzenli olarak hesaplara yatırılmaktadır. Ayın 15’i ile 31’i arasında gerçekleşen ödemeler sayesinde ailelerin maddi ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Son yapılan zamlarla birlikte evde bakım maaşı alanlara daha fazla destek sağlanmıştır. Hak sahiplerine bu aydan itibaren zamlı maaşlar yatırılmaya başlanmıştır. Zam öncesi hesaplara yatırılan miktar 4.337 TL iken, bu rakam 5.098 TL'ye yükseltilmiştir. Bu artış sayesinde evde bakım maaşı alan ailelerin maddi durumu biraz daha rahatlamıştır.

Evde bakım maaşı ödemeleri, her ayın 15’i ile 31’i arasında gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, maaş alan vatandaşlar bu tarihler arasında hesaplarına yatırılan parayı kullanabilmektedirler. Ayrıca, evde bakım maaşı alanlar, ödeme durumlarını telefonlarının SMS özelliği ile de sorgulayabilirler. Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla yapılan bu sorgulama sayesinde, kişiler hesaplarındaki bakiyeyi öğrenme imkanına sahip olmaktadırlar.

Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşlar için başvuru işlemleri oldukça kolaydır. İkametgahın bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurular yapılarak gerekli incelemeler yapılır. Gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri ve ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler değerlendirilir. Başvuruların sonucunda hak sahiplerine maaş bağlanır ve düzenli ödemeler gerçekleştirilir.