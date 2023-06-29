QNB Finansbank, yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında, banka müşterileri olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 50.000 TL nakit kredi kullanma imkanına sahip olacaklar. QNB Finansbank'ın resmi internet sitesi üzerinden başlatılan bu kampanya ile müşteriler, hızlı bir şekilde kredi işlemlerini gerçekleştirerek istedikleri zaman ödemelerini alabilecekler.

Emekli veya sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, 50 30 numarasına gönderilecek mesajlarla hızlı bir şekilde kredi işlemlerini yapabilecekler ve onaylanan kredilerini hesaplarına yatırarak düşük faiz oranlarıyla kullanabilecekler. Ancak belirtmek gerekir ki, diğer bankalardaki çalışmalar nedeniyle banka kredi puanı 1500'ün üzerinde olan vatandaşlar işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler.

Kredi işlemlerini en yakın QNB Finansbank şubesinden veya SMS ile başvuru yaparak gerçekleştirebilecek olan vatandaşlar, ocak ayı sonuna kadar düşük faiz oranlarıyla kredi ödemeleri yapabilecekler.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, bu kampanya kapsamında 3 ay erteleme imkanı ve 36 ay vadeli kredi alabilecekler. Banka, yapılan duyuruda başvuruların aynı gün içinde hesaplara ödemelerin yatırılabileceğini ve kredi kullanmanın mümkün olduğunu belirtti.

Başvuruları T.C. kimlik numaraları üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar, kimlik numaralarını 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuruları onaylanan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte kredilerini kullanabilirler.

Bu kampanya ile QNB Finansbank, müşterilerine ihtiyaç duydukları nakit kredi imkanını sunmaya devam etmektedir. Vatandaşlar, bu fırsatı değerlendirerek finansal ihtiyaçlarını karşılayabilirler.