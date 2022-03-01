5030 Numarasına Mesaj Atan Herkes Kimlik Numarasına Üzerinden 75.000 TL Ödeme Alıyor!

Cep telefonu üzerinden 5030 numarasına mesaj gönderen kişilere TC kimlik numarası üzerinden 75.000 TL ödeme yapılacaktır. Son dakika olarak açıklanan bu kampanyanın detayları ise haberin devamında yer almaktadır.

Cep telefonunun mesaj kısmından mesaj atarak, ihtiyaç kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan kişiler için QNB Finansbank, şok etkisi yaratacak bir kredi kampanyasına imza atarak vatandaşlara bekleme olmadan kredi sonucunu vermektedir.

T.C. kimlik numarası üzerinden başvurular gerçekleştirilerek QNB Finansbank'ın kredi kampanyasına katılım sağlayabilir ve hızlı bir şekilde kredi onayını almak mümkündür. Bu durumda da en yakın banka şubesine başvuru yaparak hak kazandığınız krediyi rahatlıkla kullanabileceksiniz.

QNB Finansbank tarafından sunulan ihtiyaç kredi başvurusunu yapacak olan kişiler, 5030 numarasına mesaj atarak başvurularını yapabileceklerdir. Başvuru yapan kişiler, kimlik numaraları üzerinden sorgulamaya tutulacak ve sorgulama sonrasında uygun bulunması halinde kredi sonucu kendilerine iletilecektir.

Nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar, kredi başvurusunda bulunmak istiyor ise bankanın kredi kampanyasına katılım sağlayabilmeleri için kredi notunun 1200 puan ve üzerinde bir seviyede olması gerekmektedir. Banka, kredi notu yüksek olmayan vatandaşlara kredi onayı vermez. Ancak daha önce QNB Finansbank üzerinden kredi kullanan ve de düzenli ödeme yapan vatandaşlara istisna yapılabilir ve şubeye gitmeden internet bankacılığı ile kredi başvurusu yapılabilmektedir.

SMS ile Kredi Başvurusu

Kredi başvurusunu SMS ile yapmak istiyorsanız, cep telefonu üzerinden mesaj atarak, bankadan hemen sonuç alabilirsiniz. T.C. kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj atarsanız Finansbank'ın SMS başvurusuna katılmış olursunuz ve onay aldığınız krediyi de aynı gün içinde şubeye giderek kimlik ile kullanabilirsiniz.

5030 numarasına gönderilen mesaj sonrasında, kredi uygunluk durumu kişilerin kimlik numaraları üzerinden gerçekleştirilecek ve de 75.000 TL'ye kadar limitlerde kredi kullanılabilecektir.

50.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde ise banka 36 aylık vade ile işlem yapılabilirken, 50.000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 aylık vade planı kullanılmaktadır.

QNB Finansbank tarafından sunulan kredi kampanyasına yalnızca SMS yöntemi ile değil, bankanın internet sitesi üzerinden başvuru da yapılabilmektedir. İnternet sitesinden yapılacak olan ihtiyaç kredi başvurusunda kredi onayı alan kişiler, en yakın banka şubesinden bu krediyi hemen hesabınıza alabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.