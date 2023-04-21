50.000 TL Gelir Belgesiz Kredi İmkanı ve Emekliye Özel Kredi Fırsatı

Akbank, yeni başlatılan kampanyasıyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Kampanya kapsamında 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanı sunuluyor ve başvurular internet bankacılığı veya internet sitesi üzerinden kolayca yapılabiliyor. TC kimlik numarası üzerinden kredi notu sorgulaması yapılarak hızlı bir şekilde işlem gerçekleştiriliyor ve kredi onayı veriliyor.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenlerin banka şartlarına uygun olması durumunda SMS yoluyla da kolay bir şekilde başvuru yapabilmesi mümkün. Acil kredi ihtiyacı olanlar, SMS ile başvurularını 5 dakika içinde gerçekleştirebiliyor. Cep telefonu üzerinden atılacak SMS ile ne kadar kredi onayı alınabileceği belirlenebiliyor.

Kredi başvurusu için cep telefonuna “Kredi” yazılıp bir boşluk bırakılarak TC kimlik numarası yazılıp 44 25 numarasına mesaj gönderilmesi yeterli oluyor. Şartlara uygun olan vatandaşlar kimlik ve gelir belgesiyle birlikte Akbank şubelerine giderek kredi kullanabiliyor. Gişe personeli veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlem yapılabilen banka şubeleri aracılığıyla hızlı bir şekilde kredi başvurusu sonuçlandırılabiliyor.

Emekli vatandaşlar için Akbank da yeni bir kampanya hazırladı. Emekli maaşı Akbank şubeleri üzerinden alınmak isteniyorsa, kredi başvurusu da hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Halkbank şubelerinde maaş taşıma işlemi yapılmak isteniyorsa da, kredi şartlarına uygun olması durumunda hızlı bir şekilde sonuç alınabiliyor. Emekli maaşı olan vatandaşlar, uygun şartlar sağlandığında, krediye hemen aynı gün içinde sahip olabiliyor. Akbank direkt uygulaması üzerinden mobil başvuru yapılıp onay alındığında hafta sonu bile ödeme alınabiliyor.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyası, kolay başvuru ve hızlı onay özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca emeklilere özel kredi fırsatı da sunan banka, müşterilerine avantajlı seçenekler sunmaya devam ediyor.