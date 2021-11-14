50.000 TL Faizsiz Kredi Dönemi Resmen Başladı, Genel Müdür Duyurdu

50.000 TL faizsiz borç kapatma kredisi veren bankalar hangileridir? 50.000 TL’ye kadar faizsiz borç kapatma kredisi alacaksanız, nasıl kredi kullanabilirsiniz? 50.000 TL transfer kredisinde nasıl faizsiz işlem yaparsınız? Sizlere bu yazımızda sıfır faiz ödeyerek kredi alacağınız bankalardan bahsedeceğiz.

Kredi ve kredi kartı kullanan müşteriler, eğer borçlarını ödemekte zorlanıyorlarsa, bankaların borç kapatma kredilerine başvuru yapabilmektedirler. Bu krediler ile tüm banka borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz. Başvuru yaptığınızda, kredi kartı ve kredi borçlarınızı tek bir yerde toplayacak, kredinizi anında alacaksınız. Bu şekilde kampanyaya katılarak, hem borçlarınızı öderken rahat eder, hem de banka sicilinizi bozmazsınız. Aksi durumda eğer ödemeleriniz gecikmelere girerse kredi notunuzun düşeceğini de söylemek istiyoruz.

Bankalardan alacağınız bu borç kapatma kredilerinde de ihtiyaç kredileri gibi faiz oranları uygulanmaktadır. Eğer bankalardan dinimize uygun olarak kredi almak istiyorsanız, katılım bankalarından faizsiz kredi kullanabilirsiniz. Bu bankalar faizsiz kredi veren bankalardır. Başvuru yaptığınızda, islami şartlara uygun olarak kredi imkanı vermektedirler. Böylelikle faizin haram olduğunu düşünen vatandaşlarımız içinde rahat bir nefes almış olurlar. Şimdi sizlere, 50.000 TL faizsiz borç kapatma kredisi alacağınız bankaların kredi kampanyalarından bahsedelim.

Kuveyt Türk 50.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredisi

Kuveyt Türk bankası 50.000 TL faizsiz borç kapatma kredisi vermektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda tüm banka kredi ve kredi kartı borçlarınızı banka hesaplayacak ve ona göre kapatacaktır. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka şartlarına uygun olan kişilerin 50.000 TL faizsiz kredi kullanabileceklerini söylemek istiyoruz. Aldığınız kredilerde 36 ay vade ve 3 ay erteleme de yapabilirsiniz. Banka kredi notu uygun olan ve sigorta durumu en az 6 ay olan kişilere onay vermektedir. Ayrıca emekli olan kişiler, emekli maaşları üzerinden de kredi alabilmektedirler. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak faizsiz kredi ve faizsiz bankacılık işlemlerinden yararlanabilirsiniz.

Albaraka Türk 50.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredisi

Albaraka Türk 50.000 TL faizsiz kredi başvurusu yapabileceğiniz bankalardan birisidir. Banka kredi kartı borçlarınızı ve tüm bankalarda olan ihtiyaç kredisi borçlarınızı tek bir bankada toplayarak sizlere kredi imkanı vermektedir. Başvuru yaptığınızda kredi notunuza göre onay alacaksınız. Kredi notu düşük olan veya banka sicili bozuk olan kişiler, bu krediler alamazlar. Başvuru için en yakın Albaraka Türk şubesine gitmeniz yeterlidir. Aldığınız borç kapatma kredilerinde 36 ay vade ile kredi imkanı sunulmaktadır. 3 ay ertelemeli olarak kullanacağınız bu kredilerde emeklilerde ayrı kredi kampanyalarından yararlanabilmektedirler.

Ziraat Katılım 50.000 TL Faizsiz Borç Kapatma Kredisi

Kamu katılım bankası olarak hizmet veren Ziraat Katılım, uygun kar payı oranları ile kredi imkanı vermektedir. Ziraat Katılım bankası şubesine giderek başvuru yapabilir ve borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Başvuru yaptığınızda 36 ay vade ile işlem yapacaksınız. Kredi alacak olan kişilerin, emekli olması durumunda emekli maaşını bu bankaya taşıması gerekiyor.