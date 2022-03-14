5000 TL Tutarında Ödeme, SGK ve BAĞ-KUR Emeklilerine İlaç Gibi Gelecek!

Emekli aylıklarını alan yurttaşlar, ek ödeme ile beraber rahat bir nefes alacak. Kamu bankaları ile beraber özel bankalarda aynı şekilde 2022 senesi içerisinde emekli vatandaşların yüzünü güldürerek yükünü azaltıyor.

Adeta yarış halinde olan bankalar, emeklileri sevindirmek amacı ile devamlı kampanyadan kampanyaya adım atıyor. Yeni kampanyada ise karşılıksız ve geri ödemesiz bir şekilde 5000 TL anında hesaplara yatacak.

BAĞ-KUR ve SGK emeklileri açısından 5000 TL'lik ödeme müjdesi son dakika haberi olarak geldi. Emekli vatandaşlara verilen ek ödemeler, rahat bir nefes alınmasını sağlayacak. Türkiye istatistik kurumu tarafından enflasyon rakamlarının açıklaması ile beraber emekli vatandaşların yeni maaşları 2022 senesinin başından itibaren netlik kazanmıştır. Emekli vatandaşları sevindiren haber yalnızca bundan ibaret değil elbette. Bankalara, emekli vatandaşlara ödeyecekleri promosyon ödemelerini güncelleyerek sevindirmeye devam ediyor. Emekli vatandaşların müracaat işlemlerini yapmaları halinde maaşlarının iki katına kadar promosyon ödemesi yapmaları mümkündür.

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Promosyon Ödemeleri

Emekli vatandaşları sevindiren güzel haber, bu sabah itibariyle Türkiye ekonomi Bankası'ndan geldi. Türkiye ekonomi Bankası ATM'leri üzerinden yada banka şubelerinden müracaat işlemlerinin yapılması durumunda nakit promosyonu ödenmesinin anında alınması mümkündür. Emekli vatandaşların alabilecekleri promosyonlar, emekli maaşlarına göre şekil kazanıyor. Emekli promosyonları tutarları güncellendi. Diğer taraftan diğer bankalarda promosyon ile çeşitli açıklamalarda bulundu. Emeklilere verilecek en yüksek promosyon ödemesi ne kadar olacak? Bütün emekliler merak ediyor. Başvurular nasıl gerçekleştirilecek? Ayrıntılar haberimizde...

TEB’den 5000 TL Promosyon Ödemesi

2022 senesi içerisinde bankalar, promosyon ödemelerini artırarak adeta birbiriyle yarış halinde. Türkiye Ekonomi Bankası tarafından emekli vatandaşlara 2500 TL tutarında nakit promosyon ödemesinin yanı sıra aynı zamanda referans gösterdikleri her emeklilik için 250 TL ödeme alabilecek.

İş Bankası'ndan 2000 TL Promosyon Ödemesi

Emekli vatandaşlara promosyon kampanyasını yürüten bir başka banka ise İşbank oldu. Belli olan maaşı zamları ile beraber banka emekli vatandaşları 2000 TL tutarında promosyon ödemesi yapmayı hedefliyor.