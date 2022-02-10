5.000 TL Ödemeler TC Kimlik Numarasına Göre Yatmaya Başladı

Nakit ihtiyacı yaşayan kişilerin banka hesaplarına 5.000 TL ödemeler yatmaya başladı. Bankalar aracılığı ile 5.000 TL’ye kadar olan tutarlarda nakit ödemesi almak isteyen kişilkere özel olarak bankalardan önemli bir duyuru geldi. Son dakika haberlerine göre T.C. kimlik numaralarına göre verilmesi planlanan bu nakit ödeme kampanyasında 5.000 TL almak isteyen kişiler, özel banka ve kamu bankaları üzerinden istedikleri zaman söz konusu bu nakit kredi kampanyasına başvuruda bulunabilmektedir. Acil nakit ihtiyaçlarını olması halinde 5.000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar T.C. kimlik numarasına uygun olarak 36 aylık vade seçeneği ile ihtiyaç kredisini kullanabilmektedir. 5.000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar başvuru yapmak istiyorlar ise banka kredi puanının uygun olması halinde bekleme olmadan hızlı bir biçimde kredi başvurularına onay alabileceklerdir.

Qnb Finansbank

5.000 TL’ye kadar olan tutarlarda ödeme almak isteyen kişiler, T.C. kimlik numaralarını 5030 numarasına SMS olarak gönderdikleri takdirde Finansbank ihtiyaç kredi kampanyasına katılım sağlamış bulunmaktadır. Yapılan başvuru sonrasında tarafınıza 5 dakika gibi bir zaman içinde kredi sonucu iletilmekte ve onaylanan tutar da en yakın Finansbank şubesi üzerinden temin edilebilmektedir. SMS ile kredi onayı alan kişiler, banka üzerinde hesap sahibi ise bankanın mobil uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat kredi onaylanan tutarı şubeye gitmeden hesaba alınabilmektedir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için sunduğu son kredi kampanyasında 5.000 TL’ye kadar olan tutarları gelir belgesi sunmadan kredi kullanılabileceğini açıkladı. Tarafınıza en yakın banka şubesine başvuru yaparak ya da banka resmi internet sitesine giriş yaparak buradan başvuru gerçekleştirebilir, 36 aylık vade ve de ilk taksit ödemesinde 3 aylık erteleme imkanı ile kredi kullanabilirsiniz.

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredi başvurusu yapacak kişiler SMS ile hemen hızlı bir şekilde onay alabilecektir. Bunun için cep telefonlarının Mesaj bölümüne giriş yaparak “Kredi” yazıp “boşluk” bırakarak T.C. kimlik numaralarını 44 25 numarasına mesaj biçiminde göndererek bankanın sunduğu kredi kampanyasına katılım sağlamak mümkündür. Ayrıca Akbank Direkt uygulaması kullanarak da ve de Akbank ATM’si üzerinden bekleme olmadan 7 gün 24 saat krediler için başvuru yapma imkanı da tarafınıza sunulmaktadır.