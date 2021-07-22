5000 TL İsteyenlere ve 10000 TL İsteyenlere İki Ayrı Kredi Kampanyası Başladı, Başvuru Yapmanız Yeterli, Hemen Hesapta

5000 TL ve 10.000 TL kredi veren bankalar yeni kredi kampanyalarını duyurdu. Sizlerde 5000 TL ve 10.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kampanya yapan bankalardan ihtiyaç kredisi adı altında yeni Kredi kampanyalarına katılabilirsiniz. 5000 TL ve 10.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişilerin bankalardan ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmaları gerekiyor.

İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere bu kredileri anında verecektir. 5000 TL ve 10.000 TL olarak verilen bu kredilerde banka müşterilerine özel kredi faizleri de uygulanır. Kredi başvurunuzun onaylanması için bankanın uyguladığı politikaları uygun müşteri olmanızda gerekiyor. 5000 TL ve 10.000 TL kredi almak isteyen kişiler bankalardan kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda onay alabilir. Kara listede veya kırmızı kalemde olan kişiler onay alamazlar kredi kullanmak istiyorsanız 18 yaşından büyük olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası 5000 TL ve 10.000 TL kredi başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler, 5000 TL veya 10.000 TL kredi başvurularını şubelerden veya internet bankacılığı üzerinden yapabilmektedirler. 10.000 TL'ye kadar verilecek bu kredilerde 36 ay vade ile işlem yapılmaktadır.

3 ay ertelemeli olarak kullandırılan bu krediler de Ziraat Bankası 10.000 TL krediyi onay verdiği zaman anında kullandırır. Emekli olan kişileri ve en az 6 aylık sigortası olan çalışan kişilere banka kredi onayı vermektedir. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilerin anında bu kredileri alabileceklerinden bahsedebiliriz.

Ziraat Bankası gibi ayrıca Vakıfbank ve Halk Bank şubelerine giderek de bu üç kamu bankasının yaptığı aynı kredi kampanyasına katılarak kredilerinizi kullanabilirsiniz.

Fibabanka 5000 TL ve 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Fibabanka 5000 TL ve 10.000 TL kredi olmak üzere 2 kredi kampanyası yapmaktadır. Banka 36 ay vadeye kadar 10.000 TL ye kadar kredilerde sadece kimlikle işlem yapıyor. Kimliğinizle en yakın Fibabanka şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yaparak ne kadar onay alacağınız görebilirsiniz.

Daha yüksek alacağınız onaylarda da banka sizlerden borç kapatma Kredisi olarak diğer banka borçlarınızı kapatmak isteyecektir. Bu şartları da kabul ediyorsanız Fibabanka üzerinden 5000 TL ve 10.000 TL üzerinde kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Denizbank 5000 TL ve 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden diye 5000 TL ve 10.000 TL kredi kampanyalarında katılarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Denizbank ihtiyaç kredisi olarak verdiği bu krediler de 36 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır. Banka şubesi, banka resmi internet sitesi, müşteri hizmetleri gibi yerlerden bu kredi için başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca oturduğunuz yerden başvuru yapmak istiyorsanız bankanın sms kredi servisine mesaj göndererek kredi başvurusu yapabilirsiniz.

DenizBank kredi başvurusu yapacak olan müşteriler cep telefonlarının mesaj kısımlarına girdikten sonra Kredim yazıp boşluk bıraksınlar ve kimlik numaralarını yazarak 32/80 numarasına göndersinler. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak sonucunu da 10 dakika içinde almış olacaksınız. Kredi başvurusu olumlu olan kişiler banka şubelerinden kimlikleriyle hemen kredileri kullanabilirler. Denizbank şubesinden başvuru yapmak istiyorsanız kimlik ve gelir belgenizi götürmeniz gerekiyor. Eğer onaylı bir krediniz yoksa banka kendi şube yetkisinin de sizin kredinizi değerlendirecek ve onay verecektir. Bu sebeple giderken bankaya gelir belgenizi götürmeniz şartı vardır. Aldığınız krediler de en fazla 36 ay vade işlem yapacaksınız.