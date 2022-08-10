5000 TL ihtiyacı olan kişilere o banka soru sormadan hesaplarına ödeme yapacak! Şartsız ve kefilsiz alınacak

Son zamanlarda özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, özel bankaların yapmış oldukları gelir belgesiz kefilsiz ve şartsız kredi kampanyalarına katılarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyor. 18 yaşından büyük olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan vatandaşlar, kredi başvurularını gerçekleştirebilmeleri için bankaların belirlemiş oldukları kredi politikalarına uygun bir vatandaş olması isteniyor.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte aynı gün içinde hesaplarına ödemeleri alabilecekleri kampanyalara katılabilirler ve yeni yapılan 5000 TL kredi kampanyası için şartsız bir şekilde, Akbank üzerinden kredi onay alabilirler.

Akbank, kendi resmi internet sitesi ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapacağı bu duyuruda, sonrasında 5000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilerin banka hesapları olması durumunda istedikleri zaman kullanabilecekleri bir kredi limiti hazırladı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilerin kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte aynı gün içinde hızlı bir şekilde hesaplarına ödemelerini yapabilmeleri ile Akbank Direkt uygulaması ilgileniyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda onay almanız durumunda, hesabınıza hızlı bir şekilde ödeme yatırabilirsiniz.

Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlayacaktır. Kısa mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ücretli bir mesaj atmanız isteniyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp, kredi başvurusu yapacak olan vatandaşın TC kimlik numarası yazıldıktan sonra 44 25 numarasına bu mesajı göndermeniz ile birlikte Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sms ile Akbank üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında daha yüksek limitlerde kredi onayı alabilecek onaylanan kredileri, istediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz. 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi verecek olan Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada sadece bireysel olan müşterilere kimlikleriyle birlikte kredi imkanı sağlamaktadır. bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.