5000 TL Faizsiz Kredi Başladı, 12 Ay Vadeli Olacak ve Başvuru Yapanlar Alacak

Bankalar müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bankalar müşterilerinin ihtiyaçlarına destek olmak için faizsiz ve 12 aya varan vade seçenekleri ile kredi sunuyor. Sundukları bu kredi imkanından sınırlı sayıda müşteri faydalanabildiği için acele etmeniz gerekiyor.

Faizsiz Kredi Veren Bankalar

Faizsiz 5.000 TL kredi veren birçok banka bulunuyor. Bunlardan Akbank ve İNG Bank öne çıkıyor. 1 yıl vade oranı ile hiç faiz olmadan kredinizi alabiliyorsunuz. Tabii faiz olmasa da cüzi miktarlarda bir kredi tahsis ücreti alınabiliyor. Bu genellikle 100 TL’yi bile geçemeyen ufak ücretler oluyor. Bunun yanında faizsiz krediye başvuru yapmak için bankalar sizlerden belli şartlar arıyor.

Akbank Faizsiz Kredi Şartları:

Akbank faizsiz 5.000 TL kredi vermek için Akbank Mobil uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olmanızı istiyor. Akbank Mobil uygulaması üzerinden banka müşterisi olduktan sonra yine mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. 5.000TL’ye kadar 12 ay vade ile kredinizi alabiliyorsunuz. Mevcut müşteriler veya şube üzerinden Akbank’lı olanlar ise bu kampanyadan faydalanamıyor. Akbank İNG bankasından farklı olarak kredi tahsis ücreti de almıyor. Yani aldığınız 5.000 TL krediyi 12 ayda hiçbir ek ücret olmadan yine toplam 5.000 TL olarak ödüyorsunuz. Tabii bu ekstra masraf çıkmayacağı, farklı ücretler çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Sigorta masrafı veya evrak masrafları gibi ekstra ücretler çıkabilir. Bu konuda toplam ne kadar masraf çıkacağı hakkında en doğru bilgiyi bankayı arayarak veya internet siteleri üzerinden iletişime geçerek alabilirsiniz.

İNG Bank Faizsiz Kredi Şartları:

İNG’de yine yeni müşteri olmanızı istiyor. Yeni müşteri olup dijital kanallar üzerinden kredi başvurusu yapmanız halinde size faizsiz 5.000 TL kredi sunuyor. Bunun yanında İNG Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kredi kullanmanızı da talep ediyor. Daha önce İNG Bank müşterisi olanlar bu kampanyadan faydalanamıyor. İNG Bank 25 TL kredi tahsis ücreti alıyor. Bunun yanında yine sigorta masrafı ve ek masraflar da söz konusu olabilir. En doğru bilgiyi almak için yine bankanın internet sitesi üzerinden veya telefon numaraları üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Herkese Veriliyor Mu?

Tabii ki normal bir kredi alırken geçerli olan hususlar burada da geçerli oluyor. Başta kredi notunuz olmak üzere birçok noktaya dikkat ediliyor. Eğer sadece kredi başvurusu yapmak için bu bankalarda hesap açacaksanız mutlaka hesap açmadan önce bankayı arayarak bilgi alınız..