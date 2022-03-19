500 TL ve 750 TL arası ödemeler başladı! Ziraat Bankası'ndan Emekliye Fırsat... Ziraat Bankası’ndan emeklilere özel bir haber son dakika olarak sunuldu. Bekleme olmadan anında 750 TL ödeme hemen emeklilerin hesabına yatırılacaktır. Bu ödemeyi alabilmek için ise emekli vatandaşların, emekli maaşlarına bankaya taşımaları gerekmektedir. Maaş taşıma işlemini gerçekleştiren emekliler ise emekli maaş promosyonu kampanyasından faydalanarak bekleme olmadan 750 TL ödemeyi hemen alabileceklerdir.

Banka resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile bu kampanyayı açıklamıştır. Maaşını bu banka üzerinden alan vatandaşlar üç yıllık taahhütleri doldu ise bunu yenileyebilirler. Ancak maaşına bu bankaya yine taşıyacak olan emekli vatandaşlara özel olarak da üç yıllık taahhüt imzalanması gerekmektedir. Söz konusu bu üç yıllık sözleşme imzalayan emekliler promosyon ödemelerini bekleme olmadan alabileceklerdir. Banka, emekli vatandaşlara birden fazla başvuru yöntemi sunarak promosyon ödemelerini kolaylaştırmaktadır. Bu açıdan emekli vatandaşlar internet bankacılığı, mobil uygulama ya da banka şubelerine giderek promosyon başvurularını ve promosyon ödemelerini alabileceklerdir.

Emekli vatandaşların aldığı maaş tutarına göre verilecek olan promosyonlar belirlenmiştir. Buna göre yapılan açıklamada emekli maaşı 1500 TL tutarında olan emekliler promosyon olarak 500 TL ödeme alacaktır. Maaş aralığı 1500 ile 2000 TL arasında olan emekliler 625 TL, emekli maaşı 2500 TL’den fazla olan emekli vatandaşlar ise promosyon ödemesi olarak 750 TL’lik ödeme alabileceklerdir.

Banka tarafından sunulan promosyon kampanyasına katılım ve promosyon ödemelerini alabilmenin tek şartı ise Ziraat Bankası müşterisi olmak ve emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alıyor olmaktır. Promosyon ödemelerinin yanında banka, emekli vatandaşlara özel olarak emekli kredisi ve kredi kartı ile beraber nakit avans gibi kampanyalarla da destek olmaya devam etmektedir.