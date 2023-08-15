Haziran ayında alınan kararla asgari ücrete %34 oranında zam yapıldı. Yapılan bu zammın ardından asgari ücret 11 bin 402 TL oldu. Ancak bu tutarın işverene olan maliyeti, 15 bin TL’yi geçiyor. İşverenler, çalışanların; yemek, yol gibi masraflarını da karşılıyor. Hal böyle olunca bir işçinin işverene olan maliyeti, daha fazla artıyor.

Devlet, işverenlere asgari ücret ödemelerini daha kolay biçimde yapabilmeleri için asgari ücret desteği veriyor. Asgari ücret desteği sayesinde işverenlerin maaş ödemelerini yapmaları kolaylaşıyor. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında asgari ücret destek tutarı da arttı. Destek tutarı 500 TL olarak açıklandı.

1.7 MİLYONDAN FAZLA FİRMAYA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLİYOR

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre 1,7 milyondan fazla firmaya asgari ücret desteği verildiği açıklandı. 2023 yılı Ocak ve Mayıs ayları arasında asgari ücret desteği sağlanan iş yeri sayısı 1.781.089 olarak ifade edildi. Destek tutarı ise 13,1 milyar TL olarak açıklandı.

2016 yılından bu yana verilen destek tutarı 64,4 milyar TL olarak açıklandı. Temmuz-Aralık ayları için sigortalı başına 500 TL verileceği duyuruldu. Yapılan açıklamada ev hizmetlerinde çalışanlar ve kapıcılar için de tam sigortalı olmak şartıyla destek sağlandığı belirtildi.

BAŞVURU ŞARTI BULUNMUYOR

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre asgari ücret desteğinden yararlanmak isteyenler için başvuru şartı bulunmuyor. Ancak aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenli olarak verilmesi şartı bulunuyor. Bunun yanı sıra prim beyannamelerinin de zamanında verilmesi gerekiyor.

Destekten yararlanmak isteyen işverenlerin eksik bildirim yapmaması da önemli şartlardan biri oluyor. İşverenin kuruma borcu olmaması durumunda asgari ücret desteğinden yararlanması mümkün oluyor. Bu sayede destek ödemeleri yapılıyor.

Destek ödemeleri, prim ödemelerinden düşüyor. Böylece işverenler, daha düşük tutarda prim ödüyor. Asgari ücret desteğinden yararlanacak firmalar, SGK tarafından tespit edilerek primlerinden destek tutarının düşmesi sağlanıyor.