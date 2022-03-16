50 Yaşını Doldurmayan Vatandaşların Dikkatine! Bu Vatandaşlar İçin Erken Emeklilik Yolu Açılacak Şartları Belli Oldu! 50 yaşını doldurmayan vatandaşlara emeklilik yolu açılıyor! Şartları belli oldu işte haberin detayları…

Erken emekli olmak isteyen vatandaşların ödenmiş olan prim ve çalışma gün sayıları baz alınarak ve bu koşulları yerine getirmiş olan vatandaşların emekli olabilmeleri için avantaj sağlanıyor.

Eski kanuna göre erken emekli olabilmek için ödenen prim ve çalışılan gün sayısı baz alınıp bu koşulların yerine getirmiş olan vatandaşların emekli olabilmeleri sağlanıyordu. Yapılan bu açıklamalar sonrası vatandaşlar gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığı kararını öğrenmek için bir araştırma içerisine girdiler. Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar şimdiden hesap yapmaya başladı. Bu müjdeli haber ise erken emekli olmak isteyen vatandaşlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

50 yaşını doldurmamış olan vatandaşlarımız prim gün sayısı ve çalışma sayılarının toplamı 50 yaşı için geçerli olan emeklilik şartlarını yerine getirebilmektedir. Peki erken emekli olabilmek için gerekli olan kanunlar ve koşulları nelerdir? Bu koşulları yerine getirmek için neler yapılması gerekir? Hep birlikte bu detayları bakalım.

Yaşam şartları iş koşulları açısından baktığımız zaman ruhsal ve bedensel yıpranmalardan ötürü çalışma yaşamındaki insanlar erken emekliliğin hayalleri kurmaktadır. Bu durumlarda bazı ülkeler yıpranma payını ölçmek için birtakım incelemeler yapmaktadır. Ülkemizdeki incelemeler sonucunda 48-49 ve 50 yaş grubundaki vatandaşlarımız erken emekli yapılabilmektedir. Bu yaş grubunda çalışan vatandaşlarımız SGK başlangıçlarından itibaren çalışma günlerini çok iyi bir şekilde hesaplamaları gerekmektedir. Bu hesaplamalar yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlarda vardır. Bunların yapılan yanlış hesaplamalar sonucu emeklilik hayalleri de suya düşebilmektedir.