50 yaş üzerinde olanlara müjde! Emekli olmanız durumunda da 50.000 TL ödeme almak için sıkıntı yok!

50 yaş üzerinde olan ve emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, kamu bankaları üzerinden 50000 TL'ye kadar ödeme olabileceğinizin haberi geldi. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara aynı gün içinde destek kredi ödemeleri yapılmaktadır.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemeleri, yapılmakta ve yapılan bu kredi ödemeleriyle birlikte hızlı bir şekilde hesaplarınıza onay verilmektedir. internet bankacılığı uygulaması kullanan vatandaşlarında ilk banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabileceği bu kredi kampanyalarında şartları uygun olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi onayı verilmektedir.

Emekliye kredi ödemesi nasıl yapılır?

Emekli maaş alan vatandaşlar, eğer bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, 50000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa banka kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte aynı gün içinde destek kredi ödemelerinden faydalanabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankaların yapmış oldukları kredi kampanyalarına katılarak, aynı gün içinde kredi ödemesi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi verirken, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak ve 36 ay vadeli olarak işlem yapacağını da açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaşınızı bu bankalara taşıyarak daha yüksek limitlerde krediler kullanabilir ve kullanmış olduğunuz bu krediler ile birlikte acil ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini yapabilmektedir.