50 Yaş Altında Olan Kişilere Erken Emeklilik İçin Duyuru Son Dakika Yapıldı!

Eski yasa ve uygulamada erken emekli olmak isteyen vatandaşlar ikramiye ve ücretli çalışma günlerinin sayısı ve bu şartları sağlayanların emekli olma ihtimaline göre belirleniyordu.

Eski yasa ve uygulamada erken emekli olmak isteyen vatandaşlar ikramiye ve ücretli çalışma günlerinin sayısı ve bu şartları sağlayanların emekli olma ihtimaline göre belirleniyordu.

50 yaş ve altı için emekli olma şartları

Eski örf ve kanuna göre erken emeklilik durumunda bu şartları sağlayan vatandaşlara ödedikleri ikramiye ve oyun gün sayılarına göre emekliye ayrılma imkânı tanınıyordu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar emeklilik sürelerini şimdiden hesaplamaya başladı. Emeklilik hayalleri kuranları sevindirecek duyuruda bazı yaş sınırlamaları da bulunuyor. 50 yaşın altındaysanız, ödenen ikramiye ve toplam çalışma saatleri, 50 yaşına kadar geçerli olan emeklilik koşullarını karşılayabilir. Peki, 50 yaşında emekli olmak için hangi yasa ve koşullara ihtiyacınız var? Bu koşulları nasıl karşılarım? Gelin bu soruların cevaplarını yazımızın geri kalınında sizlere sunalım.

İşyerindeki herkes çalışma koşulları, fiziksel ve zihinsel yorgunluk nedeniyle emeklilik hayali kurar. Bu durumla bağlantılı olarak ülkede yapılan uygulamalar incelenmiş ve aşınma oranını ölçmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Türkiye'de yapılan test sonuçlarına göre 50-40 yaş arası kişiler emekli olabiliyor. Bu yaş skalası arasında bulunan kişiler, SGC başlangıç ​​tarihinden itibaren çalışma günlerini saymakta iyi olmalıdır. Bu hesaplamalar yapılırken dikkatli olunmalıdır. Bu hesaplamada yapacağınız küçük bir hata emeklilik hayalinizi yıkabilir. Peki, bu hesaplamalar yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

9 Eylül 1999 tarihinden önce SSK 4a'ya katılanlar için emeklilik şartları üç aşamada ele alınmaktadır. Belirtilen bu tarihten önce işe başlangıç yapan çalışanların emeklilik süreleri yıldan yıla değişmektedir. Örneğin belirli bir tarihte aktif olarak işe başlayan bir çalışan vatandaşın emekli olabilmesi için en az 25 yıl sigortalılık ve 5225 gün ikramiye tamamlaması gerekir.Bu da demek oluyor ki 48 yaşında emekli olabilmeniz mümkün demektir. Bu nedenle, gündeminizin ilerlemesini yakından takip etmek iyi bir fikirdir. Böylece avantajınıza olabilecek yeni tasarı ve kanunlardan kendi adınıza yararlanabilirsiniz.