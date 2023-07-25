Erken emeklilik, belirli bir süre sigortalı olarak çalışan ve prim ödeyen kişilere sunulan bir fırsat olarak öne çıkmaktadır. Emeklilik yaşının daha erken bir döneminde maaş almaya başlamak isteyenler için bu seçenek önemli bir imkan sunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanlarına göre, bazı durumlarda 10, 12.5 ve 15 yıl gibi daha kısa sürelerde emekli olabilme imkanı bulunmaktadır. Bu durum, belirli koşulları yerine getiren bireylerin emeklilik sürecini hızlandırma fırsatı sağlıyor. İşte detaylar...

İş gücü kaybı yaşayan ve 1800 prim gününü dolduran sigortalılar, erken emeklilik hakkından yararlanabilmektedir. Malulen emekli olabilmek için sigortalının en az 5 yıl süresince prim ödemesi gerekmektedir. Ayrıca, en az 10 yıl sigortalı olma şartı da aranmaktadır. Bununla birlikte, iş gücü kaybının en az yüzde 60 seviyesinde olduğunu resmi bir sağlık kurulu raporuyla belgelemek gerekmektedir. Bu rapor, tüberküloz, AIDS, organ yetmezlikleri, beyin felci, Parkinson, kanser gibi birçok ciddi hastalığa sahip olanların iş gücü kaybını göstermektedir. Malulen emeklilik imkanı, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) veya 4C (Emekli Sandığı) sigorta kollarından herhangi birine mensup olanlar için geçerlidir. En az 1800 prim günü ödemiş olmak ve iş gücü kaybının resmi raporla belgelendirilmesi ise ortak şartlar arasında yer almaktadır.

Erken emeklilik için diğer bir seçenek ise kısmi emeklilik sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistem, son zamanlarda gündemde olan bir konu olup, kadınlar için kısmi emeklilik yaşının 50'ye, erkekler için ise 55'e indirilmesi planlanmaktadır. Kısmi emeklilik imkanından yararlanmak isteyenlerin, en az 10 yıl prim ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu durum için ilk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaktır. İkinci şart ise Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olmaktır. Ayrıca, 3600 prim günü (10 yıl) ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gerekmektedir. Emekli aylığı, bu üç şartın en son gerçekleştiği tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda başlar.

Erken emeklilik ve kısmi emeklilik imkanları, iş gücü kaybı yaşayan ve prim ödeyen kişiler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak bu imkanlardan yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili süreçlerin ve başvuru şartlarının doğru bir şekilde yerine getirilmesi, bireylerin erken emeklilik hedeflerine ulaşmasını sağlamaktadır.