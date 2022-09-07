50 bin TL ve üzerinde ödemeler! Garanti Bankası ve diğer 2 bankada yayına soktu, Son dakika haberi verildi

Garanti Bankası Ziraat Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan yeni kredi kampanyasında 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yeni bir paket hazırlandı ve bu krediler düşük faiz oranları ile birlikte Eylül ayı sonuna kadar verileceği açıklandı. Garanti Bankası Ziraat Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında 50.000 TL nakit kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak ödenecek olan bu kredilerde şartlara uygun olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde hesaplarına ödemeler yatırabilmektedir. Garanti Bankası Ziraat Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan kampanyada nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere ödenecek olan 50.000 TL ödeme en düşük faiz oranları ile birlikte aynı gün içinde hesabınıza yatırılarak kullandırılmaktadır.

Garanti Bankası Ziraat Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 50.000 TL kredi ödemesi alacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Garanti Bankası Ziraat Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredilerde de hesaplarını ödemeler yatırabileceklerdir.

Garanti Bankası Ziraat Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek kredi alabilmektedirler. Banka kredi puanı 1200 lira üzerinde olan vatandaşlar 1500 TL ve üzerindeki tüm Kredi başvurularında 50.000 TL'ye kadar kullanacakları tüm kredilerde 36 ay vadeli işlem yapabilmektedir.