5 Yıl Vadeye Kadar 100.000 TL Üzerinde Bankalardan Kredi Verilmeye Başlanıyor. Kredi Alacak Kişilere 90 Gün Ödeme Yok. Sizlerde son dakika olarak bu haber üzerinden bankalara başvuru yapabilirsiniz. Bankalar 5 yıl vadeye kadar müşterilerine kredi imkanı tanıyacak. Son yapılan bu kampanya ile ihtiyaç sahibi olan kişiler, 60 ay vadeye kadar kredi kullanabilecekler. Başta kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank olmak üzere, birden fazla bankanın bu kredi kampanyasına katıldığını söyleyebiliriz. Kredi alacak kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda bankadan onay alacaklardır.

Ziraat Bankası 5 Yıl Vadeli 100.000 TL Kredi Şartları Belirlendi

Banka resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte, 5 yıl vadeye kadar belirli şartlara uygun olan kişilere, bireysel kredi verecek. 100 bin TL üzerinde kredi almak isteyenler, bu şartlara uygunsa hemen kredilerini kullanabilecekler. Ziraat Bankası bu kredilerde ipotek isteyecek. İpotek karşılığı olarak verilecek bu kredilerde hemen sizlere ipoteğinizin ekspertiz değerine göre onay veriliyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için banka gerekli şartlara göre bu kredileri 36 ay vade ve 60 ay vadeli olarak kredi paketlerinde kullandıracaktır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ise banka şubelerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak kredilerini 36 ay vadeye kadar kullanabilirler. Alacağınız tüm kredilerde banka 3 ay erteleme yapacaktır.

Vakıfbank'tan 100.000 TL 60 Ay Kredi

Vakıfbank'ta, Ziraat Bankası'nda olduğu gibi, 100000 TL'ye kadar 60 ay vadeye kadar kredi verecek. İpotek vererek bu bankadan kredi alacaksınız. Vakıfbank düşük faiz oranları ile müşterilerine verdiği bu imkanın duyurusunu kendi internet sitesinden de yaptı. Vakıfbank üzerinden 100.000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler, eğer ipotek vermez ise bankadan en fazla 36 ay vadeye kadar kredi alacaklardır. 5 yıl vadeli olarak verilen bu kredileri emekli olan kişiler, esnaf olanlar, çiftçi olanlar, çalışan ve devlet memuru olan kişiler kullanabileceklerdir. Alacağınız kredi limitine göre banka faiz oranı uygulayacak. Banka faiz oranlarını ve banka kredi hesaplaması için bankanın resmi internet sitesine gidebilirsiniz.

QNB Finansbank'tan Anında Onaylı 100.000 TL Kredi Kampanyası

QNB Finansbank üzerinden de Anında onaylı olarak 100.000 TL kredi kampanyası başlıyor. Kredi alacak kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda, QNB Finansbank üzerinden bu kredileri kullanabilirler. 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi, 60 ay vadeye kadar araç kredisi ve ipotekli kredi veren bu banka üzerinden başvurular banka şubelerinden yapılıyor. Kredi başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda hemen sonuca ulaşacak ve bu sonuca göre kredinizi kullanacaksınız. Detaylı bilgi için bankanın resmi internet sitesine gidebilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişiler, 100 bin TL üzerinde kredi alacaklarsa, bankaya gelir belgelerini de sunması gerekiyor. Banka gelir belgesine göre müşterilerine kredi verecektir.