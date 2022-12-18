5 Yıl Vadeli Kredilerde 100 000 TL Tutarlı Kredi Verilmeye Başladı. Kredi Ödemeleri 90 Gün Ertelemeli

Bankalardan son dakika atağı 5 yıl vadeli kredilerde 100 bin lira tutarında kredi imkânı. İhtiyaç kredisinde uzun vadeli kredi seçeneği. Krediler nasıl alınacak. Detaylar ve daha fazlası haberimizde…

5 yıl vadeli 100 bin lira üzerinde kredi verilmeye başlandı. Kredi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli imkân tanınıyor. Sizler de ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Son yapılan kampanya dâhilinde ihtiyaç sahibi kişilere 60 ay vadeli kredi kullandırılıyor. Kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalar da kredi kampanyasını başlattı. Kredi kullanmak isteyen kişilerin belirlenmiş olan şartları sağlamaları gerekiyor.

Ziraat Bankası Kredi Şartları

Ziraat Bankası resmi internet sitesinden yapmış olduğu duyuru ile 5 yıl vadeli kredi vereceğini, tutarın ise 100 bin liradan fazla olacağını belirtti. Kredi kullanmak isteyen vatandaşların ise belirlenen şartlara uygun olmaları gerekir. Başvuru yapacak olan kişilerden ipotek isteneceği, değerin de uzman incelemesi değerine göre onay verileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İstenen şartların sağlanması halinde 36 ay vadeli ve 60 ay vadeli olarak kredi paketleri sunulacak. İhtiyaç kredisi için başvurular en yakın banka şubesinden yapılabileceği gibi bankanın internet sitesi üzerinden de yapılabilecek. Alınacak olan tüm kredilerde ilk ödemede 3 ay erteleme imkânı da mevcut.

Vakıfbank 100.000 TL 60 Ay İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank, diğer kamu bankası olan Ziraat Bankası gibi 100 bin liraya kadar 60 ay vadeli kredi imkânı tanıyor. İpotek göstererek bankalardan kredi alınabilir. Banka düşük faiz oranları ile müşterilerine vereceği kredileri açıkladı.

Vakıfbank üzerinden 100.000 TL tutarlı krediye katılım sağlamak için ipotek verilmesi gerekir. İpotek verilmemesi durumunda banka en fazla 36 ay vadeli kredi imkânı tanıyor. 5 yıl vadeli olarak verilecek kredileri emekli vatandaşlar, esnaf ve çiftçi olanlar, çalışan ile devlet memurları kullanabilecek. Alınacak olan kredi limitlerine göre faiz oranları belirleniyor. Kredi hesaplaması ve faiz oranları için bankanın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.