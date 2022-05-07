5 Sene Önce Sevgilisini Öldüren Kadın Bu Defa Eşini Öldürdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen üzücü olayda 26 yaşındaki Emel B. isimli genç kadının 28 yaşındaki eşi Doğukan B.'yi kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü bilgisine ulaşıldı. Genç kadının gözaltına alındıktan sonra 5 sene önce sevgilisi Tolga Arslan'ı da bıçaklayarak öldürdüğü ve 3 sene cezaevinde kalması ardından pandemi sebebi ile tahliye edildiği yönünde bilgiler öğrenildi. Aydın'da meydana gelen söz konusu cinayet hakkında detaylar merak konusu oldu ve genç kadının 5 sene önce de sevgilisini bıçaklayarak öldürmesi konu hakkında yer alan üzücü detaylardan biri olarak görüldü.

Kan donduran olay Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın ikinci katında yaşandı. Dün saat 23.00 sıralarında Aydın'da Orta Mahalle 209 Sokak’ta yaşanan olayda Doğukan B. isimli 28 yaşındaki adam eşinin kendisini bıçaklaması sonucunda yaşamını yitirdi.

Çiftin 2 senelik evli olduğu öğrenilirken Emel B. ile Doğukan B. arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığı öğrenildi. Bir tartışma yaşayan 2 senelik evli Emel B. tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alıp eşi Doğukan B.’yi kalbinden 4 defa bıçak darbesi ile yaraladı ve Doğukan B. de hastaneye kaldırıldı.

Komşular ise gürültüleri duydu ve bölgeye 112 Sağlık ile polis ekiplerinin sevk edildiği yönünde bilgiler paylaşıldı. Kalbinden 4 kez bıçaklanan Doğukan B.’nin ambulans ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi ve Doğukan B. hastanede tedavi altına alındı. Genç adam bugün saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti ve Emel B.’nin de gözaltına alındığı ve korkunç olayda kullanılan bıçağa da el konulduğu açıklandı.

5 sene önce 16 Nisan 2017 tarihinde Emel B.’nin işletmeci olan 27 yaşındaki sevgilisi Tolga Arslan'ı da kolundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Emel B.’nin sevgilisini öldürmesi sebebi ile yargılandığı davadan 15 sene hapis cezası aldığı belirtirilirken 3 yıl cezaevinde kaldığı ve pandemi sebebiyle 2 sene önce tahliye edildiği ve bu süreçte tanıştığı eşiyle evlendiği öğrenildi.