5 Litre Ayçiçek Yağında Fiyat Değişikliği Oldu! Bugünden Sonra Fiyatları Güncellendi. Ayçiçek yağı alacaklar için son dakika haberi geldi. Fiyatlar değişti. Ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntı yüzünden pahalı olan ayçiçek yağı, her evin olmazsa olmazı... Bu sebepten ötürü, alışveriş yapacak olan tüketici, en ucuz ayçiçek yağını araştırmaya devam ediyor. Ayçiçek yağına gelen zamlar sebebiyle, merak edilen konular arasında yer alan son fiyatlar olmaktadır. Ayçiçek yağı ihtiyacı olan kişiler, marketlerden ve online internet üzerinden sürekli fiyat araştırması yapmaktadır.

Özellikle internet sitesi olan cimri.com üzerinden yapılan araştırmalarda 5 litre ayçiçek yağının 219.95 TL'ye satıldığı görülüyor. İnternet üzerinden ayçiçek yağı alacak kişiler bu ve benzeri sitelerden nasıl ucuza alacaklarını merak ediyorlar ise sizler için araştırdık. 5 Litre Ayçiçek Yağında fiyatların değişmesi sonrasında en ucuz yağ fyatlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Oldu?

5 Litre Ayçiçek yağı alacak olan kişiler, en düşük hangi yağ olduğunu araştırıyor. Aymar internet sitelerinde en düşük 240 TL'Ye satılıyor. Abalı 5 LT ayçiçek yağı ise 275 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyatlar çok olduğunda iyi marka olan YUDUM markası ise 219,95 TL ile 5 litre ay çiçek yağı satıyor. Bu kampanyanın da kısa süreli olduğunu söylemek istiyoruz. En çok tercih edilen yağlar arasında Biryağ 220 TL olarak satışa sunuluyor.

Kula 5 LT ayçiçek yağı trendyol gibi internet sitelerinde satışa çıktı ve 245 TL üzerinden ödeniyor. Bizim Teneke 5 Litre ayçiçek yağı 219,95 TL'den satılıyor. İnternet üzerinden fiyatları inceleyebilirsiniz.