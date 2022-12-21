5 gün içinde işlem yapacak olan kişilere, TC kimlik numarası üzerinden 40.000 TL ödenecek!

Tc Kimlik numaranız üzerinden sizlerde 40000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya katılarak, bireysel tüketici kredisi kullanabilir ve acil para ihtiyacınızı hızlı bir şekilde giderebilirsiniz. 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, hemen bankalar tarafından vatandaşların kendi hesaplarına ödenir.

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ VERECEK

Uygun faiz oranları ile birlikte sizler de 40000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında 40000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alıp almadığınızı hemen görebilirsiniz. Acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası şubelerine gitmeden de işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve onaylanan bu kredileri, diledikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabilmektedir.

SMS KREDİ

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 44 11 numarasına gönderilen mesaj ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde kredi ödemelerini gerçekleştirmektedir. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilmeleri için banka kredi puanı 1400 üzerinde olması gerekiyor.