5 Dev Bankadan Son Dakika Açıklaması: Hızlı ve Anında Kredi Kasım Ayı Sonuna Kadar Verilecek

5 Dev bankadan hızlı kredi kampanyası başladı. Sizlerde eğer bir bankadan kredi başvurusu yapacaksanız, bu vereceğimiz bankalardan hızlı kredi kullanarak ihtiyacınızı anında giderebilirsiniz. Hızlı kredi başvurusu yapan bankaların başvuru ve şartlarını yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Bir bankadan kredi başvurusu yapacağınız zaman, diğer tüm bankaların kredi kampanyalarını incelememiz gerekiyor. Çünkü her bankanın kendine özel bir kredi kampanyası vardır. Sizlerde eğer hızlı kredi başvurusu yaparak anında onay almak istiyorsanız, sizlere vereceğimiz bu 5 bankadan kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Bankalar kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olarak sizlere değerlendirmeye sokacak ve onay almanız durumunda aynı gün içinde kredinizi kullandıracaktır.

Kredi onayı alabilmeniz için daha önce kredi kampanyalarına katılmış olmanız gerekiyor. Banka kredi notu yüksek olan, kredi sicili temiz olan kişilere uygun faizlerle kredi imkanı vermektedir. Bankalarda ödemeleriniz sıkıntılı, icralık ise banka sizlere kredi vermemektedir. Bu sebeple şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

TEB Hızlı Kredi Başvurusu

TEB bankası üzerinden internet sitesi veya internet bankacılığını kullanarak 50.000 TL’ye kadar anında kredi başvurusu yapabilirsiniz. TEB kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan kişilerin anında onay alacaklarını söylemek istiyoruz. Ayrıca en yakın TEB şubesine giderek de kredi başvurusu yapabilir, hızlı kredi kullanabilirsiniz. Banka şubelerinden gelir belgeniz ve kimliğinizle başvuru yapacaksınız.

Finansbank Hızlı Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden ne kadar kredi alacağınızı öğrenmek istiyorsanız TC kimlik numaranızı 5030’a mesaj atabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda 5 dakika içinde sizlere kredi sonucunuz limitleri ile birlikte gelecektir. Onay aldığınızda banka 50.000 TL’ye kadar değerlendirme yapacak ve bu onaylanan krediyi size en yakın banka şubesinden kullandıracaktır.

Yapı Kredi Bankası Hızlı Kredi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası müşterisiyseniz banka hızlı kredi imkanı sağlamaktadır. Bunun için internet bankacılığına giriş yaparak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Diğer bankalar 50.000 TL’ye kadar onay verirken bu banka müşterilerin kredi skoruna göre 200 bin TL’ye kadar onay vermektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda anında onay alabilir ve onaylanan kredinizi hemen hesaba atabilirsiniz.

İş Bankası Hızlı Kredi Başvurusu

İş Bankası hızlı kredi başvurusu, şubelerden ve internet sitelerinden yapılmaktadır. 50.000 TL’ye kadar hızlı kredi kullanacak olan ve bu bankada hesabı olan kişiler, internet şifresi ile birlikte iş cep uygulamasına girerek hemen kredi başvurusunda bulunabilirler. Bu şekilde onaylanan hızlı kredi anında hesabınıza yatacaktır.

Akbank Hızlı Kredi Başvurusu

Akbank, kredi başvurusu yapacak olan müşterilerine Akbank Direkt adında bir kredi vermektedir. Hafta sonu dahil bu kredi için başvuru yapabilirsiniz. Banka müşterisi olmanız durumunda, para ihtiyacınız ne zaman olursa olsun banka internet bankacılığına girerek 50.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Onaylanan kredi anında sizin banka hesabınıza aktarılacaktır. Alacağınız kredi 36 ay vade ile verilmektedir. Dilerseniz banka kredilerini 3 ay erteleme yaptıktan sonra da ödemeye başlayabilirsiniz.