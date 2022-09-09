5 dev banka açıkladı! Nakit ihtiyacı olan kişilere SMS atarak hemen sonuç verecek! Uygun oranlarla kullanın

5 bankadan SMS atarak ne kadar onay aldığınızı öğrenebilirsiniz. 5 bankadan sms kredi kampanyası başladı. sizlere vereceğimiz bankalar üzerinden SMS ile hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. SMS kredi başvurusu nasıl yapılır, mesajla kredi almak için başvuru şartları nelerdir, sizlere bu yazımızda bilgiler vereceğiz.

Kredi başvuruları teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık çok kolay bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle bankaların yaptığı Kredi kampanyalarından bir tanesi olan mesaj ile kredi başvurusu yöntemi çok tercih edilmektedir. Sizlerde eğer oturduğumuz yerden ne kadar kredi başvurusu yaptığınızı merak ediyorsanız bana vereceğimiz bankalar üzerinden kredi başvurusu yaparak hemen ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

Üstelik bunun için sadece bir mesaj atmanız yeterlidir. Kredi onayı almak istiyorsanız daha önceki bankalarda çalışmalarınızın da güzel olması gerekiyor. Kredi notu yüksek olan kişiler bu bankalardan kredi vereni istedikleri zaman kullanabilirler.

QNB Finansbank SMS kredi başvurusu

Kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj atarak 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen ne kadar onay verdiğini söyleyecektir. Kredi sonucu onaylanan kişilerin kredilerini internet bankacılığından veya banka şubelerinden kullanacağını söyleyebiliriz. QNB Finansbank SMS kredi başvurusu yapmak için bir mesaj atmanız yeterli olacaktır. Onaylanan kredinizi 30 gün içerisinde banka şubesinden kullanabilirsiniz.

DenizBank SMS kredi başvurusu nasıl yapılır?

Cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak 32/80 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu sonrasında 5 dakika içerisinde cep telefonunuza bir mesaj gelecek ve bu mesajda ne kadar onay aldığınız gözükecektir. Denizbank 55 bin TL'ye kadar bu kredileri veriyor. Denizbank üzerinden bu krediyi almak isteyen kişiler kredi notu yüksek olması durumunda 36 ay vadeye kadar kredilerini kullanabilir.

TEB Bankası sms kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kimlik numaranızı 44 66 mesaj numarasına göndererek bu bankadan kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. TEB Bankası üzerinden SMS kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen ne kadar onay verdiğini mesajla gösterir.

50.000 TL'ye kadar yapılan bu kredi başvurusunda onay alan müşteriler en yakın banka şubesinden krediyi kullanabilir.

Fibabanka ya sms kredi başvurusu nasıl yapılır?

Fibabanka üzerinden sms kredi başvurusu çok kolay bir şekilde yapılıyor. SMS kredi kullanmak isteyen müşteriler cep telefonuna Mesaj kısmına girerek kimlik numarasını yazmalı ve 34 22 numaraya mesaj göndermeli. 50.000 TL'ye kadar onay alacağınız kredilerde en yakın şubelerden onaylı tutarı kimlik ile kullanabilirsiniz.

Aktif Bank sms kredi başvurusu nasıl yapılır?

Özellikle Kredi notu düşük olan kişiler bu bankayı tercih edebilir. Cep telefonunuzu mesaj kısmından Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazdıktan sonra 30 50 numarasına bu mesajı gönderin. Yaklaşık 10 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu hızlı bir şekilde gelir .Onaylanan kredinizi kendi iş veya ev adresinizde banka personeli ile birlikte kullanacaksınız. Bu krediler de şubeye gitmek yoktur.