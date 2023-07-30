QNB Finansbank, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için harika bir fırsat sunuyor! Yeni başlatılan kredi kampanyası kapsamında, nakit ihtiyaçları olan kişilere 80.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlanıyor ve başvurular sadece 5 dakika içinde sonuçlandırılıyor. Eğer QNB Finansbank müşterisiyseniz, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden rahatlıkla başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca, kredi puanınız 1500 ve üzerindeyse, ihtiyaç kredisi kullanma şansına sahip oluyorsunuz.

Kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun oldukları takdirde 80.000 TL'ye kadar kredi alabiliyorlar. Emekli olanlar ise emekli maaş hesapları üzerinden başvuruda bulunabilirken, ev hanımları da yüksek kredi notları sayesinde bu fırsattan yararlanabiliyorlar. Başvurunuzu yaptıktan sonra, banka sadece 5 dakika içinde başvuru sonucunuzu size bildiriyor ve onaylanan krediyi en yakın şubeden kullanma imkanı sunuyor. İhtiyaç kredisi vadesi ise 24 aya kadar uzatılabiliyor.

Kredi başvuruları oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bankanın internet sitesi, internet bankacılığı veya SMS sisteminden başvurunuzu yapabilirsiniz. TC kimlik numaranızı 5030'a mesaj atarak da hızlıca başvuru yapma şansınız bulunuyor. Başvurunuz sonucunda, kredi onayınızı öğrenip ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu avantajlı krediyi kullanabilirsiniz.