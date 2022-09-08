5 bin, 10 bin, 12 bin, 15 bin TL nakit ödemeleri hesaplarda görünmeye başladı! Son dakika haberi geldi!

5000 TL ile 15.000 TL arasında nakit ihtiyacı olarak bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen kişiler için Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan kampanyada acil ihtiyaç kredisi kullanılacağı ve düşük faizli olarak hemen onay verileceği açıklandı. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda şubelere gitmeden de artık 7 gün 24 saat hafta sonu olsa bile kredi başvurusu onayı alması durumunda hesaplarına ödemeler yatırabilir. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için 90 gün ertelemeli olarak verilecek ihtiyaç kredilerinde şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizler de başvurunuzu gerçekleştirmek için en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte işlem yapabilir ve dilediğiniz Kredi başvurusunda bulunarak 36 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredinizi hemen aynı gün içinde hesaplarınızı alabilirsiniz.

Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan diğer ihtiyaç kredisi kampanyalarına da katılabilir ve banka kredi puanı uygun olması durumunda yüksek limitli krediler kullanabilmektedirler.

Başvurularınızı bankaların SMS servislerini kullanarak veya bankanın müşteri hizmetleri numaraları üzerinden de yapabileceğiniz gibi ayrıca resmi internet siteleri üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduraraktan hızlı bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirerek hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri alabilmektedir.