5 Bankadan Yeni Açıklama Geldi, Gece Başlayan Kampanya ile 120.000 TL İhtiyaç Kredisi Verilecek

5 Bankadan 120.000 TL kredi kampanyası başladı. 120.000 TL ve 36 ay vadeye kadar bu bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz. 120.000 TL ve 36 ay vadeli olarak verilen bu kredilerde şartlar nelerdir, yazımızda öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…

Bankaların yaptıkları ihtiyaç kredileri kampanyalarından birisi de 3 ay ertelemeli olarak verilen 120.000 TL kredi kampanyasıdır. Sizlerde bu kredi kampanyasına başvuru yaparak, yüksek limitli kredi kullanabilirsiniz. Bankalardan alacağınız bu kredilerde, ihtiyacınıza göre kredi kullanabilir ve dilerseniz diğer bankalardaki borçlarınızı da kapatabilirsiniz.

Başvuru yapacak olan kişilerin, bankaların uyguladıkları politikalara uygun olması durumunda hemen kredilerini kullanacaklarını söylemek istiyoruz. Bankalar kendi politikalarının yanı sıra ortak politikalardan olan kredi notu, kredi sicili gibi durumların da uygun olması şartı vardır. Şimdi sizlere 120.000 TL kredi kampanyası yapan 5 bankadan bahsedeceğiz. İşte kredi başvurusu yapacağınız bankalar…

Şekerbank 120.000 TL Kredi Başvurusu Kampanyası

Şekerbank üzerinden 120.000 TL kredi başvurusu yapmak için en yakın Şekerbank şubesine gitmeniz gerekmektedir. Banka sizlere şubelerden evraklarınız ile birlikte yardımcı olacaktır. Emekli olan ve çalışan kişiler 120.000 TL ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirler. Şekerbank 120.000 TL kredi almak için en az 3 aylık sigortanızın olması veya bankadan emekli maaşı almanız gerekmektedir. Özellikle emeklilerin tercih ettiği bu kredilerde, kredi notunuz düşük olsa bile, emekli maaşınızı Şekerbank’a taşırsanız hemen banka sizlere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı verecektir. Bu alacağınız kredilerde bankalar diğer bankada olan borçlarınızı da kapatma şartı ile sizlere kredi verecektir. Size en yakın şubeye giderek kredi için bilgiler alabilirsiniz.

Ziraat Bankası 120.000 TL Kredi Başvurusu Kampanyası

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, emekli ve çalışanlara anında kredi kampanyası yapan bankalardan birisidir. Sizlerde bu bankadan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 120.000 TL ihtiyacınız varsa, banka sizlere hemen bu kredi hakkında bilgiler verecek ve onay alırsanız da hemen kredinizi kullanacaksınız. Emekli olanlar, maaşlarını bu bankadan almalı veya kredi için maaş taşıması yapması gerekmektedir. Çalışan kişilerde en az 6 aylık sigortası olması gerekiyor. Yeni işe başlayanlar emekli kefil bulmalı veya ipotek vermelidirler. Ziraat Bankası üzerinden alınacak bu kredilerde 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak işlem yapacaksınız.

Burgan Bank 120.000 TL Kredi Başvurusu Kampanyası

Pek fazla tercih edilmese de Burgan Bank, ihtiyaç kredilerinde kolay onay veren bankalardan birisidir. Özellikle emekli olan kişilere, emekli maaşlarını taşımaları durumunda hemen kredi vermektedirler. 120.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabileceğiniz burgan bank üzerinden 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Yeni işe başlasanız da banka sizlere belirli limitlere kadar kredi verecektir. Size en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

İş Bankası 120.000 TL Kredi Başvurusu

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler, 100 bin TL üzerinde kredi kullanacaksa bu bankadan maaş almalı veya daha önceden bu bankadan bir kredi kullanması gerekiyor. 120.000 TL kredi başvurusu için en yakın İş Bankası şubesine giderek evraklarınız ile başvuru yapabilirsiniz. Çalışan kişilerin en az 3 aylık sigortası olması yeterlidir. İş Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler ayrıca bu verilen kredilerde borç kapatma işlemleri de yapacaklardır.

Odeabank 120.000 TL Kredi Başvurusu

Odeabank üzerinden de 120.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olarak verilen bu kredilerde sadece başvuru şubelerden yapılmaktadır. Banka gerekli duyduğunda sizden kefil veya ipotek de isteyebilir. Odeabank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin en az 1200 ve üzerinde kredi notunun olması gerekiyor.