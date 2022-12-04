5 Bankadan deprem! Ödemeler kolayca alınacak ve gelir belgesiz ödeme olacak...

5 banka üzerinden yapılan yeni açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere aralık ayı sonuna kadar kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verileceği resmi internet siteleri üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. 5 banka üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, uygun faiz oranlarından yararlanarak, İhtiyaç Kredisi ödemelerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, kredi ödemelerinizi 5 dakika içerisinde yapabilir ve onaylanan kredilerinizi dilediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz. 5 banka üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler aşağıdaki bankaların SMS Kredi Servisi ve İnternet Bankacılığı servisini kullanabilir.

AKBANK

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerinize hemen şubelere gitmeden, Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 24 yapabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu hemen şu şekilde yapabilirsiniz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44, 25 numarasına gönderebilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise kredi başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubesine gitmeden, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden kredi alabilmektedir.

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK VE HALKBANK

Kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte kullanacağınız ihtiyaç kredilerine katılmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak, düşük faizli kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.