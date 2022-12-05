5 aylık enflasyona göre memur maaş zamları en düşük, en yüksek kaç para oldu? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar... 5 aylık enflasyona göre memur maaş zamları en düşük, en yüksek kaç para oldu? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde .. olarak gerçekleşti. 5 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15,11’e ulaştı. Geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Bu veriye göre kesin oran ortaya çıkacak.

MEMURA EN AZ 10.480 TL

Şu ana kadar oluşan orana göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya yükselecek.

BİR ZAM DA EK GÖSTERGE İLE

Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme de maaşlara yansıyacak. En büyük etki emekli aylıklarında kendisini gösterecek. Memur emeklilerine 2 bin 500 liraya varan ek gösterge artışları bekleniyor.

İŞTE MESLEK MESLEK YENİ ZAMLI MAAŞLAR

Genel müdür 1/4

Mevcut maaş: 29.809,00

% 15.11 zamlı maaş: 34.313,14 Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 15.848,00

% 15.11 zamlı maaş: 18.242,63 Memur (Üniv. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 9.707,00

% 15.11 zamlı maaş: 11.173,73 Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 12.276,00

% 15.11 zamlı maaş: 14.130,90 Kaymakam 1. sınıf 1/4

Mevcut maaş: 27.574,00

% 15.11 zamlı maaş: 31.740,43 Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 15.810,00

% 15.11 zamlı maaş: 18.198,89 Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 13.747,00

% 15.11 zamlı maaş: 15.824,17 Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 18.853,00

% 15.11 zamlı maaş: 21.701,69 Hemşire (Üniv. mez) 5/1

Mevcut maaş: 11.828,00

% 15.11 zamlı maaş: 13.615,21 Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 16.205,00

% 15.11 zamlı maaş: 18.653,58 Teknisyen (Lise mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 10.100,00

% 15.11 zamlı maaş: 11.626,11 Profesör 1/4

Mevcut maaş: 25.984,00

% 15.11 zamlı maaş: 29.910,18 Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 15.311,00

% 15.11 zamlı maaş: 17.624,49 Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 12.752,00

% 15.11 zamlı maaş: 14.678,83 Avukat 1/4

Mevcut maaş: 15.485,00

% 15.11 zamlı maaş: 17.824,78

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