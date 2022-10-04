5-10 Ekim arasında nakit isteyenlere 32000 TL ödeme verilecek, Kişilerin IBAN numarasına yatacak!

5 ve 10 Ekim tarihleri arasında nakit ihtiyacı olan kişilere 32000 TL'ye kadar ödeme verecek olan banka, resmi internet sitesi üzerinden bu kampanya ile ilgili bilgiler paylaştı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek, alabileceğiniz kampanyalardan sizlerde hızlı bir şekilde faydalanarak, ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

32000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 5 ve 10 Ekim tarihleri arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 32000 TL 36 ay vadeli ödeme verilecek. Banka kredi politikalarına uygun olup, acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda, kredi kullanacak olan vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde 5 dakika içerisinde hizmet ödemesi verilmektedir. Banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini hemen aşağıdaki bankalar üzerinden yapabilmektedir.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden, yapacakları işlemlerde nakit kredilerini hemen aynı gün içinde hesaplarınızı yatırarak da öğrenebileceksiniz. Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 90 gün ertelemeli olarak kullanacakları bu kredilerde banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına hızlı bir şekilde ödeme alabilmektedir. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden başvuru yapmış olursunuz. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde sonuç verir ve onaylanan kredileri de banka şubelerine gitmeden kullanmalarına olanak sağlar.

DENİZBANK