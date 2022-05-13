49 Yaşında Erken Emekli Olmak İstiyorsanız Bu Haber Size! Cumhurbaşkanı Gerekli Açıklamayı Yaptı…

Sizlerde 49 yaşında erken emekli olmayı düşünüyorsanız bu haberi okumalısınız! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklamayı yaptı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

SGK gerekli açıklamayı vatandaşlar için yaptı. 49 yaşında emekli olmak isteyenlere haber var. Sosyal Güvenlik Kurumu kendi resmi internet sitesinden yapmış olduğu duyuru ile vatandaşların 49 yaşında emekli olabilmeleri için gerekli şartları açıkladı. Konu ile ilgili detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

49 Yaş ve Altında Emeklilik İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Önceki dönemlerde emekli olmak için eski uygulamaların kanunlara göre şart koştuğu ödenmiş primler ve çalışma gün sayısı baz alınarak bu koşulların yerine getirilmesi gerekiyordu. Bu koşullar karşılandığında ise emekliliğe hak kazanılmış oluyordu. Söz konusu ön plana çıkan yeni çalışmada artık vatandaşlar emekli olmaları için koşulların neler olduğu ve ne tür hesaplamaların yapılacağı konusunda araştırmaya başlanıldı.

1999 Ve Öncesi Önemli Dikkat Edilmesi Gerekir

9 Eylül 1999 baz alınarak, bu tarihten önceki tarihlerde herhangi bir işyerinde çalışan vatandaşların emekli olmaları için üç aşamalı süreç söz konusu oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olarak bir işyerinde çalışmış olan vatandaşlar açısından emekli olma koşulları değişiklik arz ediyor. Konuya daha iyi anlaşılır yapmak için örnek vermek daha açıklayıcı olur.25 yıl boyunca sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışan vatandaşın emekli olması için aynı zamanda 5225 gün sayısının da yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar sağlandığında vatandaşın emekli olması mümkün gözüküyor. Bu sayede 48 yaşındaki bir vatandaşın emekli olabilmesi için şartlar olgunlaşmış oluyor. Dolayısı ile konu ile ilgili gelişmeleri yakında takip etmek vatandaş açısından faydalı olacaktır. Gelişmeleri günlük olarak takip etmek için SGK’nın resmi internet sitesini ve bununla beraber sosyal medya hesaplarını 49 ile 50 yaş arasında bulunan kişilerin emeklilik açısından takip etmeleri ve yerine getirilmesi gereken kriterleri gözden geçirmesi faydalı olacaktır.