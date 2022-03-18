49 Yaş Ve Altı Vatandaşlar İçin Emeklilik Koşulları Neler? Açıklama Yapıldı

Eski yasal çalışmalara göre erken emekli olmayı amaçlayan vatandaşların ödenmekte olan prim gün sayıları ile çalışma günleri baz alınması suretiyle söz konusu bu koşulları yerine getiren yurttaşlara yönelik emekli olma imkanı tanınıyordu.

49 Yaş Ve Altı Vatandaşlar İçin Emeklilik Koşulları Neler?

Eski uygulama ile kanunlara göre erken emekli olabilmek amacıyla öncelikli olarak ödenen prim ile çalışma gün sayılarının baz alınması söz konusu bu şartları yerine getiren vatandaşların emekli olma avantajları vardır. Söz konusu bu ilanından sonra vatandaşlar, emeklilik açısından gerekli olan koşullar içinde den hesaplamaya başladı. Emekli olmak isteyen vatandaşlar için en büyük sevinç kaynağı ise bu açıklama olmaktadır. 50 yaşını doldurmamış olan yurttaşlar açısından ödenmekte olan fiilin sayıları ile çalışma saati toplamları 50 yaş açısından geçerli olan emeklilik koşullarını yerine getirebilmektedir. 50 yaş ve emeklilik durumu açısından gerekli olan kanun ile koşullar nelerdir? İşte bu şartların yerine getirilmesi için yapılması gerekenler ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında...

1999 ve Öncesine Dikkat!

9 Eylül 1999 tarihinden önce SSK girişi bulunan bir vatandaşın emekli olabilmesi amacıyla üç aşamalı bir süreç kendisini bekliyordu: bu tarihten öncesinde işe başlayan vatandaşlara yönelik ise belirli yerler arasındaki emeklilik şartları değişiklik gösterecektir. Örnek verilmesi ne fayda vardır ki en az 25 yıllık sigortalılık sürecinin tamamlanması ile 5225 gün sayısının tamamlanması gerekiyordu. Böylelikle 48 yaşında bir vatandaşın emekli olması mümkün hale gelebiliyordu. Bu sebeple gündemdeki gelişmeleri de aynı şekilde yakından takip edilmesi tavsiye edilmektedir.