49 yaş altında olanlarda erken emeklilik bekliyorsa, müjdeli haber verildi, Emekli olmak için şartlar açıklandı...

Erken emekli olmak isteyenler için yeni bir haber var. 49 yaş altında olan ve emeklilik bekleyen herkes, EYT ile ilgili son dakika haberlerini merak etmektedirler. AKP ve MHP arasında sürekli EYT ile ilgili çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların sonuca gireceği konuşulmaktadır. EYT bekleyen herkes, 49 yaş altında emekli olmak için gün sayıyor. Prim günleri tam olan ve yaş bekleyen herkes, OCAK 2023 den sonra eyt ile birlikte erken emekli olabileceklerdir.

Emeklilikte yaşa takılanlar...

EYT ile ilgili yeni düzenlemeler bekleyen ve emekli olamayan mağdur kesin, bilmedikleri bazı durumlar oluşmaktadır. Bazı meslek gruplarında yıpranma payı sebebiyle birlikte, eyt bekleyen kişiler aslında emekli olabileceklerdir. EYT bekleyenler eğer yıpranma payı olan bu işleri yaptıklarında EYT beklemeden de emeklilik için başvuru yapabilecekler ve erken emekli olacaklardır.

1999 yılı önemli!

1999 yılı öncesinde sigortalı olarak çalışıyor olmanız lazım. Erken emeklilik bekleyen vatandaşlar, özellikle EYT çıktıktan sonra bu duruma bakılarak işlem yapılacağını da bilmesi gerekiyor. EYT bekleyenler, EYT ile erken emekli olmak isteyenlerin 1999 yılından önce bir sigortası olması ve işe giriş gözükmesi gerekiyor. Askeri Borçlanma ile doğum borçlanması başta olmak üzere yıpranma payı gibi çeşitli durumların devreye sokulmasıyla beraber sigorta primi Böylece tamamlanmış olacak ve derken emekliliğinin yolu açılmış olacak. Buna göre 49 yaş altı vatandaşların bu kategoride yer alan Şartları yerine getirmeleri koşulunda emekli olmaları mümkündür.