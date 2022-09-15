49, 50 Yaş Altında Olan ve Erken Emeklilik İçin Onay Bekleyenlere Müjde, Resmi Gazetede Yayımlandı ...

Erken emeklilik için haber bekleyenlere Müjdeli Haber bu sabah itibarıyla verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yapmış olduğu bu müjdeli haber sonrasında Artık erken emeklilik bekleyen kişilerin bu yıl sonunda başvurularını yaparak EYT adı altında Artık erken emekli olabilmek için dilekçelerini vereceğini açıkladılar. EYT bekleyen milyonlarca vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çıkacak müjdeleri bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmış olduğu bir televizyon programında Ocak 2023 yılında EYT sorununu kökten çözeceklerini ve Bu çözüm için bir ekip oluşturulduklarını açıkladı.

50 yaş altında olan tüm vatandaşlar sigorta prim günleri tam olması sebebiyle EYT beklemektedirler. Erken emekli olmak isteyen vatandaşların 50 yaş altında olmaları durumunda da erken emekli olabilmeleri için yeni güncellemeler yapıldığı açıklandı. Yapılan bugün düzenlemelerin meclis onayında onaylandıktan sonra Ocak 2023 ayı sonrasında hemen emeklilik dilekçelerini vererek emekli olabileceklerdir.

1999 öncesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin prim günleri dolu olması Ama yaş sınırını bekledikleri için eyt'nin artık devreye girmesi beklenmektedir. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuruda artık bu EYT sorununu da ortadan kalkacağını ve kökten çözüm yapılacağı açıklandı. 2023 yılından sonra erken emeklilik bekleyen herkes başvurularını gerçekleştirerek artık eski yasaya göre değil Yeni yasaya göre emekli olabilecek.

50 yaş altında olan ve erken emeklilik için bekleyen kişiler kararın onaylanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Emekli olan kişiler yaş yüzünden emekli olamıyorsa prim günleri tamamı olarak doldurulmuş olması gerekmektedir. Sigorta çalışma ve prim sayıları tam olan kişilerin 1999 öncesinde sigortalı olması durumunda yaş sorunu olmadan Ocak 2023'ten sonra emekli olabilecek.