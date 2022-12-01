48 yaş altındakiler için bayram ettiren haber az önce geldi! Erken emeklilik için şartlar yeniden belirlendi!

Erken emeklilik için şartlar yeniden belirlendi! 48 yaş altındakiler için bayram ettiren haber az önce geldi! Emeklilikte yaşa takılan kimseler bu hakkı kazanacakları günü büyük bir hevesle beklemektedir. Son yapılan düzenlemelerle erkeklerde emeklilik yaşı 65 kadınlarda ise 62 olmuştur. Bu kadar geç emekli olmak istemeyen kimseler bir an önce yasanın çıkmasını ve erkenden emekli olmayı arzu etmektedirler. Erken emeklilik yasasının tam olarak kimleri kapsayacağı henüz net değildir.

Nasıl Emekli Olabilirler

Emekli olmak isteyen kimselerin hangi şartları taşıması gerektiğine dair bir bilgi henüz bulunmamaktadır. Fakat 99 yılı oldukça önemlidir. Emeklilik yasası 3 kere değişikliği uğramıştır.

Yapılan bu değişikliklerin ardından emeklilik yaşı yükseltişmiş prim gün sayıları ise yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan bu düzenlemeler kimi çalışanlar tarafından yararlı bulunsa da 65 yaşın yüksek olduğunu belirten kimselerde bulunmaktadır. Çünkü birçok meslek dalında 50 ‘li yaşlardan sonra verim oldukça düşmektedir.

İşte emekli olmak için bu kadar uzun beklemek istemeyen kimseler onlara verilmiş son fırsatı değerlendirmeye çalışmaktadır.

99 yılı öncesinde işe girişi olan kişiler detayları aralık ayında açıklanacak olan prim gün sayısı ve çalışma süresini doldurabilirlerse emekli olabilecekler.

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