SGK’dan Son Dakika Açıklaması: 48 ve Altı Vatandaşlar İçin Emeklilik Koşulları Açıklandı. Daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında erken emekli olmak isteyen yurttaşların prim gün sayıları ile çalışma zamanlarının göz önünde alınması ile koşullar yerine getirilmiş sayılıyordu. Söz konusu bu şartlar neler? Erken emekli olmak amacıyla yapılması gerekenleri neler? Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

48 Yaş ve Altında Vatandaşların Emekli Olmaları İçin Gerekli Şartlar Neler?

Önceki zaman dilimlerinde emekli olmak isteyen vatandaşları eski yöntemler ile getirilen kanunlara göre ödenmiş primleri ile çalışma gün sayısı baz aramak suretiyle bu koşullar yerine getirildiğinde emekli olma şansı elde ediliyordu. Söz konusu yeni çalışma ile beraber vatandaşlar, emekli olabilmek amacıyla hangi koşullarda gerektiğini ve hesaplama işlemlerini nasıl olduğunu merak etmeye başladı. Bu açıklama ile beraber emekli olmak isteyen vatandaşlar da heyecan uyandırdı.

En büyük sevinç kaynağı olan bu açıklamada ise 50 yaşını doldurmamış vatandaşlar açısından ödenmiş olan gün sayıları ile çalışma saatleri toplamının 50 yaş açısından geçerli olabilecek koşulları yerine getirmek gerekiyordu. Önceki yıllarda yapılan uygulama ile beraber kanunlara göre erken emekli olabilmek amacıyla avantajlı durumlar söz konusu ile yapılan yeni çalışmalar ile beraber söz konusu bu durumların geçerli olabilmesi açısından gerekli şartların karşılanması gerekiyor de. 50 yaşını tamamlamış vatandaşlar açısından emekli olma koşullarının neler olduğu kanun açık bir şekilde anlatılmıştır.

1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar daha şanslı

9 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir işyerinde sigortalı bir şekilde çalışmaya başlayan vatandaşları genelde 3 aşamalı bir süreç beklemektedir. Bu tarihten önce sigortalı bir şekilde çalışma vatandaşlar açısından emeklilik koşulları değişiklik göstermekle beraber en az 25 yıl boyunca sigortalı olarak çalışan vatandaşların yanı sıra aynı zamanda 5225 gün sayısının tamamlanmış olması gerekiyordu. 49 yaşında bir vatandaşın emekli olması açısından koşulları böylece yerine gelmiş olacaktı.