46 ve 50 Yaş Arası Olanlar İçin Emeklilik Haberleri Gelmeye Devam Ediyor! Şartlar Belli Oldu!

Eski kanunlara göre erken emekli olmak isteyen vatandaşların ödenen primlerin ve çalışılan günlerin adetlerini baz alınarak bu şartları yerine getiren vatandaşların emekli olabilme imkânı vardı.

50 yaş ve daha küçükler için emekli olma şartları

Eski duyurulara göre erken emekli olmak için, ödenen primlerin ve çalışılan günlerin adetlerini baz alınarak bu şartları yerine getiren vatandaşların emekli olabilme imkânı vardı. Bu duyurudan sonra vatandaşlar gerekli şartları şimdiden hesaplamaya başladı ve emekli olmak isteyenler arasında büyük bir sevince yol açtı. Haberin devamında 50 yaşından küçük olan için mutlaka bilinmesi gereken bilgiler mevcut.50 yaşını doldurmamış dahi olsanız ödenen prim gün sayınız ve çalışma saat sayılarınız toplamı 50 yaş için geçer olan emeklilik şartlarını yerine getirebilir. Peki bu 50 yaş emeklilik için gerekli olan kanunlar ve koşullar nelerdir? Bu koşulları yerine getirmek için ne yapılması gerekmektedir? Bütün koşulları ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

İş koşulları, bedensel ve ruhsal yıpranmadan dolayı çalışma hayatındaki herkes emeklilik hayali kurar. Bu durum karşısında ülkeler bu konuda yıpranma oranını ölçebilmek için inceleme yapmıştır. Türkiye’deki incelemeler sonucunda 50,49,48, yaş grubundaki vatandaşlar emekli edilebiliyor. Bu yaş grubundaki kişilerin SGK başlangıçlarından itibaren çalışma günlerini iyi hesaplama yapması gerekiyor. Bu hesaplama yapılırken dikkat edilmesi gerekilmektedir, çünkü en ufak bir hata emeklilik hayallerini suya düşürebilir. Peki bu hesaplamalar yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekmektedir hesaplama nasıl yapılmalıdır konularına değineceğiz.

09.09.1999 yılından önce 4-a eski ismiyle SSK girişi olan bir vatandaş emekli olabilmesi gereken koşullar 3 aşamalı bir sürece tabii tutulmuştur. Bu tarihten önce işe başlayan çalışanlar için belirli yıllar arasında emeklilik koşulları farklılık göstermektedir. Örnek olarak belirttiğimiz tarihte işe başlayan bir SSK’lı emekli olabilmesi için minimum 25 yıl sigortalılık süresini tamamlaması,5225 prim gününü doldurmuş olması halinde 48 yaşında emekli olabilmektedir.

Prim günleri nelerdir?

Vatandaşların çalışma hayatına başlamasıyla SGK girişlerinin başlaması itibariyle emekli olma koşullarını yerine getireceği güne kadar olan süredir. Vatandaşlar primlerini bağlı olduğu SGK kurumlarından ve e devlet üzerinden öğrenebilirler.