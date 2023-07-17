Emeklilik, ülkemizde birçok avantajı beraberinde getiriyor. Bankalar tarafından sağlanan promosyon ödemeleri, kolay kredi kullanım imkanı ve yıl boyunca çeşitli ikramiyeler gibi fırsatlar, emeklilere sunulan avantajlar arasında yer alıyor.

SGK tarafından belirlenen kurallara göre, bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu mesleklerde çalışan kişiler, 46, 47, 48, 49 ve 50 yaşlarında emekli olabiliyorlar. Emeklilik sonrasında çalışmak istemeyen vatandaşlar da bu haktan yararlanmak istiyorlar.

Erken emekli olabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Türkiye'de, yorucu ve zorlayıcı mesleklerde çalışanlar için bu şartlar daha erken emekli olmalarına olanak tanıyor. Bu düzenleme, bu mesleklerde çalışanlara pozitif bir ayrıcalık sağlayarak, yıpranmalarını ve yorulmalarını dikkate alıyor. Bu ayrıcalığın varlığı, günümüz koşullarında oldukça önemli bir durumdur. Ancak, erken emekli olmak isteyen kişilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Bu şartlardan biri, prim gün sayısıdır. Maden işçileri için 1800 gün, diğer işçiler için ise 3600 gün fiili hizmet süresi gerekmektedir.

Hangi mesleklerde çalışanlar erken emeklilik fırsatından yararlanabilir?

Madencilik ve yeraltı işleri,

Cıva üretimi işleri,

Demir ve çelik fabrikaları,

Asit üretimi yapan fabrikalar ve atölyeler,

Sahil Güvenlik Komutanlığı,

Radyoaktif işler,

Türk Silahlı Kuvvetleri,

Emniyet-Polis-MİT çalışanları,

Ceza infaz kurumlarında çalışanlar,

Basın ve gazetecilik işleri,

TRT'de haber hizmetinde çalışanlar,

TBMM yasama organı üyeleri,

Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar,

Kurşun ve arsenik işleri,

Su altında çalışmayı gerektiren işler,

Alüminyum fabrikaları,

Döküm fabrikaları,

Çimento fabrikaları,

Cam fabrika ve atölyeleri,

Kok fabrikaları,

Termik santraller,

İtfaiye ve yangın söndürme işleri,

İhtiyat pilotları,

Diş tabibi,

Eczacı,

Tabip,

Hemşire,

Ebe,

Hastabakıcı hemşireler,

Toplum sağlığı teknisyeni.

Bu mesleklerde çalışanlar, erken emeklilik imkanından yararlanma şansına sahiptir. Ancak, her meslek için farklı şartlar ve kriterler geçerli olabilir. Bu nedenle, emekli olmak isteyen kişilerin SGK tarafından belirlenen kuralları dikkatlice incelemeleri ve gereken şartları yerine getirmeleri önemlidir.