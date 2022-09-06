45 Yaş Altında Olup Erken Emeklilik Bekleyenler İçin Yeni Bir Açıklama Geldi! Resmi Gazete Yayına Soktu ve Açıkladı

EYT bekleyenler için yeni bir haber verildi. Son zamanlarda özellikle EYT bekleyen kişiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu müjdeyi beklemektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamalarda Ocak 2023 yılına kadar EYT sorunun çözüleceğini ve bu çözüm için iyi bir ekip oluşturduklarını söyledi. EYT bekleyen kişilerde meclisin açılmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeyi dört gözle bekleyecekler.

Erken emekli olmak isteyenler için ve 45 yaş altında olanlar içinde erken emeklilk ile ilgili güncelemeler yayınlanmaya başladı. Emekli olmak isteyenler belirli şartları yerine getirmesi durumunda hemen emeklilik başvurusu yapabiliyor. Ama son zamanlarda çıklan ve 1999 öncesi sigortalı olarak çalışan kişiler yaş sınırını geçmek için bekliyor. Bu durumda da EYT devreye giriyor. EYT çıkarsa bu kişiler şartsız olarak emekli olacak. Bu durumda yaş sorunu olmadan, 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmanız ve prim günleri tamamlanan kişilere anında emeklilik yolu açıklacak.

45 yaş altında olanlara emekli olmak için şartlar nedir?

Erken emeklilik bekleyenler özellikle bu kararı sabırsızlıkla beklemektedirler. Emekli olmak isteyenler için öncelikle daha önceki çalıştıkları iş yerlerinde çalışma ve prim sayıları hesaplanır ve şartlara uygunsa emekli olunur. Yeni yapılan duyurular neticesinde ise emekli olmak isteyenlerin sistemlerinde 1999 öncesi sigortalı olması ve prim günleri tamamlanması durumunda erken emekli olunacaktır. Artık bu durumda yaş durumunu da beklemeden EYT ile erken emekli olabileceksiniz.

Erken emeklilik için 1999 öncesi şartı var!

45 yaş altında aln kişiler sigorta giriş tarihi 1999 ve öncesinde olması durumunda ve yaşlarını bekliyorsa, prim günü tamam olan kişiler EYT ile birlikte erken emekli olacaklardır. Yıllardır bekleyen bu sorunu çözmek için kolları sıvayan hükümet, EYT ile ilgili hata yapmadan ve kimseyi mağdur etmeden bu sorunu çözmek istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen bu talimat ile özel bir ekip çalışma yapıyor ve meclis açıldıktan sonra ilk iş olarak EYT sorunu ile ilgili sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı onayı ile bu sorun çözülüyor. Eylül ayının sonuna doğru bu işlemlerin nasıl olacağı daha net olarak açıklanacaktır.