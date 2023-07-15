TBMM tarafından kabul edilen 2. Torba yasa, milyonlarca kişi için erken emeklilik imkanının kapılarını aralamıştır. 45 yaş altındaki bireylere 3600 günle emeklilik hakkı tanınmıştır. Bu yeni düzenleme kapsamında staj ve çıraklık sigortası da emeklilik süresine dahil edilecektir. EYT (Erken Emeklilik Hakkı) mağdurları da boşuna üzülmemelidir.

Emeklilik için gerekli primlerde eksiklik bulunan kişiler için umut verici çözümler sunulmaktadır. Eksik primle emekli olma fırsatı, borçlanma ve ihya planları gibi yöntemlerle mümkün hale gelmektedir. Borçlanma, eksik primlerin geriye dönük olarak tamamlanmasını sağlamaktadır. Kişiler, sigortalılık süresine ve prim ödenen dönemlere bağlı olarak borçlanma yaparak eksik primlerini tamamlayabilirler.

İhya planları ise düzenli şekilde prim ödemesi yaparak eksik primleri tamamlama imkanı sunmaktadır. Bu planlar, düzenli prim ödemesi yapılmayan dönemlerde prim borcunu ödeyerek emeklilik için gerekli primleri tamamlama imkanı sağlar.

Staj sigortası da eksik primlerin değerlendirilebileceği bir seçenektir. Özellikle 52 hafta boyunca staj yapan kişiler, bu süreyi emeklilik hesaplamalarında kullanabilir ve eksik primlerini tamamlama fırsatına sahip olabilirler.

Ayrıca, 45-47-49-50-56 yaşları arasında olanlara Emekli ve Prim Tamamlama (EPT) seçeneği sunulmaktadır. Bu seçenek sayesinde, eksik primlerini tamamlayan bireyler emeklilik hakkını elde edebilmektedir.

Eksik primle emekli olma fırsatı sunan bu yöntemler, emeklilik için primlerini tamamlamak isteyenlere önemli bir imkan sunmaktadır. Böylelikle, emeklilik hakkı kazanma süreci daha da kolaylaşmaktadır.

Yeni düzenleme ile birlikte erken emeklilik hakkı elde etmek isteyen bireyler, staj ve çıraklık sigortası gibi seçenekleri değerlendirebilir ve eksik primlerini tamamlayarak emekli olabilirler. Bu düzenlemeler, milyonlarca kişinin hayallerini gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır.