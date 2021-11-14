44.000 TL Şubeye Gitmeden Kredi İçin Başvuru Şartları Belli Oldu, Online Kredi Kampanyası Bugün Resmen Başladı

44.000 TL online şubeye gitmeden kredi veren bankalar ve bu bankaların kredi başvuru şartları hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Sizlerde bu bankalardan hızlı ve anında onay alabilir, kredilerinizi hemen kullanabilirsiniz. Kredi kullanmak isteyenler online olarak şubelere gitmeden, hafta sonu dahil hesaplarına onaylanan krediyi atabilirler. İşte detaylar..

Son dakika kampanyası olarak verilen bu kredilerde, vadelerin 36 aya düşmesinden sonra, online olarak daha hızlı kredi verildiğinden bahsedilmiştir. Sizlerde 44.000 TL’ye kadar, kredi alacaksanız artık bankalara gitmeden bu kredileri kullanabileceksiniz. Yalnız bu kredileri alabilmeniz için internet bankacılığı kullanmanız gerekiyor. Başvuru yapacağınız bankada bir hesabınızın olması veya kredi kartını kullanmanız durumunda internet şifresi alabilir ve bu şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Aksi durumda en yakın banka şubesine gitmeniz gerekecektir. Kredi onayı alabilmeniz için de bazı şartlar vardır. Dilerseniz, şartlar ve kredi alacağınız bankalar hakkında bilgiler verelim.

44.000 TL Şubeye Gitmeden Kredi İçin Başvuru Şartları

Yazımızın başında da söylediğimiz gibi bu krediler için internet bankacılığı almanız gerekiyor. İnternet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak kredi kullanabilirsiniz. 44.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişilerin onay alabilmeleri içinde banka politikalarına uygun olması gerekiyor. Uygun faizlerle kredi başvurusu yapacak olan kişilerin en az 1200 ve üzerinde kredi skoru olması gerekmektedir. Kredi skoru düşük olan veya bankalardaki sicili bozuk olan kişilerin online krediler için başvuru yaptıklarında onay alamayacaklarını söylemek isteriz. Şartlara uygun olmanız durumunda 44.000 TL kredi için aşağıdaki bankalardan başvuru yapabilirsiniz.

İş Bankası 44.000 TL İş Cep Online Kredi Başvurusu

İş Bankası, kendi bankasında hesabı olan kişilere, şubelere gitmeden kredi imkanı sunmaktadır. Kredi notu düzgün olan kişilerin alabilecekleri bu kredilerde 36 ay vadeye kadar 44.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. İş Bankası, internet bankacılığı şifresi ile mobil uygulama veya internet sitesinden giriş yaptığınızda, kredi bölümünden hızlı kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra banka sizi değerlendirmeye alacak ve anında sonuç verecektir. Anında sonuç aldığınızda kredinizi hemen kullanabileceksiniz. Bu kredilerde 3 ay erteleme imkanı da vardır.

Yapı Kredi Bankası 44.000 TL Online Kredi Başvurusu

Bir yapı kredi bankası hesabınız varsa, bu banka hesabınız ile birlikte anında 44.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan kişilerin, 36 ay vadeye kadar kredi kullanacaklarını söylemek istiyoruz. Bankanın resmi internet sitesinden giriş yaparak veya mobil bankacılık uygulaması olan Yapı Kredi Mobil uygulamasını kullanarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Onaylanan kredi hafta sonu dahil sizin hesabınıza yatacaktır.

Akbank 44.000 TL Online Kredi Başvurusu

Akbank, müşterisi olan kişilerin bankacılık işlemlerini yapacağı Akbank Direkt uygulaması üzerinden ayrıca kredi imkanı da sunmaktadır. 7 gün 24 saat kredi başvurusu yapabileceğiniz bu kredilerde 44.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda, banka şartlarına uygun olan kişilerin, anında onay alacaklarını ve onaylanan kredilerini de 36 ay vadeye kadar hesaplarına atacaklarını söylemek istiyoruz.