44.000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi ödeneceği haberi doğru çıktı! Akbank, Denizbank, TEB ve Garanti verecek

Akbank, DenizBankası TEB Bankası ve Garanti Bankası üzerinden başlatılan yeni kampanyada 44000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanabileceğinizi haberi geldi. Başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için yapılan bu kampanyada başvuru yapacak olan kişiler banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemelerini alarak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. 44000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların acil durumlarda kullanabilecekleri bu kredilerde gelir belgesi olmadan, ödemeler verilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 44000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

Akbank başvuru

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredisi için şubelere gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank, SMS ile kredi başvurusu 44 25 numarasına mesaj olarak katılmaktadır. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak mesaj göndermeniz durumunda sizlere 10 dakika içerisinde kredi sonucu gelmektedir. Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ayrıca mobil uygulama üzerinden de 7 24 kredi alabiliyor.

Denizbank başvuru

44000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için Denizbank, SMS ile kredi imkanı sağlamaktadır. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak için 32 80 numarasına mesaj atmanız istenmektedir. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda 3 ay ertelemeli kredi alabileceğini söylemek isteriz. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndererek kredi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

TEB ve Garanti BBVA başvuru

TEB bankası ve Garanti bankası üzerinden 44000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve bankaların internet şubesi üzerinden başvurularını yapmaları istenmektedir. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, 44000 TL 36 ay vadeli gelir belgesiz ihtiyaç kredisi, bu iki banka üzerinden de istedikleri zaman düşük faizli ve masrafsız kullanabilirler.