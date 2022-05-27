43 Yaşını Dolduran, Erken Emeklilik Talep Edenlere Müjdeli Haber Geldi!

Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, EYT’liler için önemli açıklamalarda bulundu. Oldukça uzun zamandır konu hakkında yapılan tartışmalar ve haklarını talep eden vatandaşlar, bu açıklama ile uzun bir süre daha bu konu ilgilenecek gibi.

Özellikle de bu konuda 44-45-46 yaşlarını da kapsayan düzenleme, erken emeklilik durumunun baştan ele alınması ile ele alınmaktadır. Erken emeklilik hakkını talep eden kişilere yönelik ise son günlerde önemli bir açıklama yapılması ile sürecin yeniden yazılabileceğini yönelik bir sinyal verilmiş oldu. Özellikle 43 ve 46 yaş aralığında bulunan ve erken emeklilik hakkı bulunan kişiler, emekli olma seçeneklerinin gün yüzüne çıkması ile beraber konu hakkında yeni bir gelişme de yakından takip etmektedirler.

Erken Emeklilik Geliyor!

Vatandaşların, özellikle erken emeklilik haklarını talep etmesi ile ilgili olarak 43 ve 46 yaş aralığında bulunan ve henüz bu yaşa kadar emeklilik hakkını elde edememiş kişiler için yeniden bir düzenleme el olması planlanmaktadır. Bu konuda mağduriyet yaşayan kişiler ise sürekli olarak erken emeklilik haklarını araştırmaktadır. Mesleklerinde yıpranma payı olan kişilerin ve çalışma zamanını doldurmuş olan kişilerin belirli koşulları sağlaması halinde emeklilik haklarına sahip olabilmektedirler. Özellikle mesleki yıpranma durumu yaşayan kişiler, zam ile beraber yıpranma tazminatı gibi ücretler de alabilmektedir.

Erken emeklilik konusu ile ilgili olarak, mevcut durumda 18 adet meslek grubu sayısına 45 meslek grubunun daha bekleneceği ve toplam meslek grupları için yıpranma payları ile tazminat gibi imkanlarının da tanınması konuşulan konular arasındadır.